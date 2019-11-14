Vai viajar? Veja estradas interditadas devido às chuvas no ES

Se você programou uma viagem para o feriado de proclamação da República, saiba que alguns pontos das rodovias federais e estaduais que cortam o Espírito Santo estão interditados para a passagem de veículos. Há mudanças, por exemplo, no trânsito da BR 101, em Viana, que opera em sistema pare e siga. A Gazeta relacionou os trechos bloqueados para ajudar na orientação aos motoristas. Confira:
VIANA
BR 101 - quilômetro 302, próximo ao bairro Universal: o trânsito flui em sistema pare e siga, pois a região está alagada.
Equipes da Eco 101, concessionária que administra a via, e da Polícia Rodoviária Federal (PRF) estão no local para orientar os motoristas.
DOMINGOS MARTINS
SANTA LEOPOLDINA
ES 080 - Bloqueada para veículos devido aos intensos alagamentos. O rio localizado próximo a estrada transbordou.
OUTRAS LOCALIDADES
As demais vias do Estado estão liberadas. Entretanto, a PRF orienta que é importante ficar atento à previsão do tempo. Caso a chuva retorne com mais intensidade, outros lugares poderão sofrer alterações no trânsito.