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Rodovias federais e estaduais

Vai viajar? Veja estradas interditadas devido às chuvas no ES

Véspera de feriado, vários trechos das rodovias sofrem com alagamentos ou deslizamento de barreiras bloqueando as vias. Em casos de chuvas intensas, mais lugares poderão sofrer alterações no trânsito
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 nov 2019 às 17:10

Publicado em 14 de Novembro de 2019 às 17:10

Queda de barreira interditou a BR 262, em Domingos Martins Crédito: Internauta
Se você programou uma viagem para o feriado de proclamação da República, saiba que alguns pontos das rodovias federais e estaduais que cortam o Espírito Santo estão interditados para a passagem de veículos. Há mudanças, por exemplo, no trânsito da BR 101, em Viana, que opera em sistema pare e siga. A Gazeta relacionou os trechos bloqueados para ajudar na orientação aos motoristas. Confira:

VIANA

BR 101 - quilômetro 302, próximo ao bairro Universal: o trânsito flui em sistema pare e siga, pois a região está alagada.
Equipes da Eco 101, concessionária que administra a via, e da Polícia Rodoviária Federal (PRF) estão no local para orientar os motoristas.

DOMINGOS MARTINS

BR 262totalmente interditada entre Domingos Martins e Viana  entre o km 22 e km 38  por três dias, de acordo com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit).

SANTA LEOPOLDINA

Rodovia estadual ES 080, em Santa Leopoldina, está interditada devido aos alagamentos Crédito: Caique Verli
ES 080 - Bloqueada para veículos devido aos intensos alagamentos. O rio localizado próximo a estrada transbordou.

OUTRAS LOCALIDADES

As demais vias do Estado estão liberadas. Entretanto, a PRF orienta que é importante ficar atento à previsão do tempo. Caso a chuva retorne com mais intensidade, outros lugares poderão sofrer alterações no trânsito.

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