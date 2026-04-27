Pantaneiras celebram aniversariantes do mês com jantar em Vitória

A Confraria das Pantaneiras celebrou as aniversariantes do mês: Tia Penha, Heliene Del Esposti e Penha Daher, na quinta-feira (23), no Wine Vix, na Praia do Canto. Tia Penha, que era a aniversariante do dia, providenciou o bolo e trouxe o girassol para simbolizar a energia da amizade e um anjo pra agradecer a presença constante das amigas em sua vida. Veja as fotos de Mônica Zorzanelli.
Parabéns pra você!
Botecos da Praia
Conceição da Barra se prepara para um final de semana prolongado de muita animação, sabores e música à beira-mar. Entre os dias 30 de abril e 3 de maio, o balneário recebe o projeto Botecos da Praia, reunindo o melhor da gastronomia local em um só espaço. Segundo a secretária de Turismo Rosângela Barreira, o evento promete agradar moradores e turistas com uma combinação irresistível: pratos típicos, cerveja gelada e uma programação musical de qualidade, criando o cenário perfeito para quem busca lazer e boa companhia.
A programação acontece na Avenida Mário Vello Silvares, em frente à Secretaria de Turismo, com toda a estrutura montada de frente para o mar, valorizando ainda mais a experiência do público. O Botecos da Praia é uma realização da Prefeitura de Conceição da Barra em parceria com o Instituto Panela de Barro, reforçando o compromisso com a valorização da cultura, da culinária e do entretenimento qualificado.
Em Milão
Corrida de rua 1
As provas de longas distâncias são as mais disputadas: a maratona (42k) já tem 68% das vagas preenchidas e a meia maratona (21k) registra 66%. O Desafio Cidade de Vitória também chama atenção: Desafio 10k + 42k com 77% de inscritos e Desafio 5k + 21k com 76% preenchido. Nas provas menores, a procura também é significativa: 5k com 19% das vagas preenchidas, 10k com 23% e a Maratoninha Kids - crianças e adolescentes de 4 a 14 anos - com 40%.
Inverno 2026
Congresso de Oncologia
Pela primeira vez, o Congresso de Oncologia do Hospital Santa Rita - que está na sua quarta edição - abre espaço para um Simpósio dedicado a pacientes e familiares atendidos pela instituição. A iniciativa reforça a proposta de ampliar o cuidado para além do ambiente clínico, promovendo informação e acolhimento. A abertura será conduzida pela presidente da Afecc, Marilucia Dalla, que, ao lado de especialistas que atuam no hospital, abordará temas essenciais como direitos e deveres dos pacientes, uso adequado de medicações, rotina domiciliar e a importância da saúde bucal durante o tratamento. Ao final, o encontro reserva um momento de escuta ativa, com participação direta do público para troca de experiências e esclarecimento de dúvidas. O encontro será realizado nos dias 14 e 15 de maio, no Centro de Convenções de Vitória.
Arteterapia
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