Pantaneiras celebram aniversariantes do mês com jantar em Vitória

Corrida de rua 1









A Maratona de Vitória já é um dos eventos mais aguardados do calendário esportivo capixaba e já contabiliza mais de 4 mil inscritos para a edição deste ano, nos dias 29 e 30 de agosto, com largada na Praça do Papa. Em quase 10 anos, a corrida aumentou consideravelmente o número de participantes. Na edição de 2017, foram pouco mais de 6 mil inscritos. Este ano, a projeção é de 10 mil corredores, reforçando o impacto do evento no calendário esportivo e turístico nacional.





Corrida de rua 2



As provas de longas distâncias são as mais disputadas: a maratona (42k) já tem 68% das vagas preenchidas e a meia maratona (21k) registra 66%. O Desafio Cidade de Vitória também chama atenção: Desafio 10k + 42k com 77% de inscritos e Desafio 5k + 21k com 76% preenchido. Nas provas menores, a procura também é significativa: 5k com 19% das vagas preenchidas, 10k com 23% e a Maratoninha Kids - crianças e adolescentes de 4 a 14 anos - com 40%.