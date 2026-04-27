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Renata Rasseli

Pantaneiras celebram aniversariantes do mês com jantar em Vitória

O encontro foi na quinta-feira (23), na Wine Vix, em Vitória

Publicado em 27 de Abril de 2026 às 03:47

Públicado em 

27 abr 2026 às 03:47
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Heliene Del Esposti, Tia Penha e Penha Colodetti
Heliene Del Esposti, Tia Penha e Penha Colodetti: aniversariantes do mês Mônica Zorzanelli

A Confraria das Pantaneiras celebrou as aniversariantes do mês: Tia Penha, Heliene Del Esposti e Penha Daher, na quinta-feira (23), no Wine Vix, na Praia do CantoTia Penha, que era a aniversariante do dia, providenciou o bolo e trouxe o girassol para simbolizar a energia da amizade e um anjo pra agradecer a presença constante das amigas em sua vida. Veja as fotos de Mônica Zorzanelli. 

Parabéns pra você!

André Hees, Renata Rasseli, Leo Bahia e Stella Miranda
André Hees, Renata Rasseli, o aniversariante Léo Bahia e Stella Miranda: celebrando a vida e a amizade! Mônica Zorzanelli

Botecos da Praia 


Conceição da Barra se prepara para um final de semana prolongado de muita animação, sabores e música à beira-mar. Entre os dias 30 de abril e 3 de maio, o balneário recebe o projeto Botecos da Praia, reunindo o melhor da gastronomia local em um só espaço. Segundo a secretária de Turismo Rosângela Barreira, o evento promete agradar moradores e turistas com uma combinação irresistível: pratos típicos, cerveja gelada e uma programação musical de qualidade, criando o cenário perfeito para quem busca lazer e boa companhia. 

A programação acontece na Avenida Mário Vello Silvares, em frente à Secretaria de Turismo, com toda a estrutura montada de frente para o mar, valorizando ainda mais a experiência do público. O Botecos da Praia é uma realização da Prefeitura de Conceição da Barra em parceria com o Instituto Panela de Barro, reforçando o compromisso com a valorização da cultura, da culinária e do entretenimento qualificado.

Em Milão

Isabela Cruciol, Sandra Demoner, Rodriga Oliveira e Mônica Demoner

Isabela Cruciol, Sandra Demoner, Rodriga Oliveira e Mônica Demoner  estão em Milão onde participam da Salone del Mobile.


 Divulgação

Corrida de rua 1 



A Maratona de Vitória já é um dos eventos mais aguardados do calendário esportivo capixaba e já contabiliza mais de 4 mil inscritos para a edição deste ano, nos dias 29 e 30 de agosto, com largada na Praça do Papa. Em quase 10 anos, a corrida aumentou consideravelmente o número de participantes. Na edição de 2017, foram pouco mais de 6 mil inscritos. Este ano, a projeção é de 10 mil corredores, reforçando o impacto do evento no calendário esportivo e turístico nacional.

Corrida de rua 2

As provas de longas distâncias são as mais disputadas: a maratona (42k) já tem 68% das vagas preenchidas e a meia maratona (21k) registra 66%. O Desafio Cidade de Vitória também chama atenção: Desafio 10k + 42k com 77% de inscritos e Desafio 5k + 21k com 76% preenchido. Nas provas menores, a procura também é significativa: 5k com 19% das vagas preenchidas, 10k com 23% e a Maratoninha Kids - crianças e adolescentes de 4 a 14 anos - com 40%. 

Inverno 2026

Dudu Poncio, Ulysses Graça e Edu Cozendey
Dudu Poncio, Ulysses Graça e Edu Cozendey no lançamento de coleção de inverno 2026 da AWST no Shopping Vitória. A marca capixaba é a nova queridinha dos jovens descolados e já conquistou o mercado nacional. Aaron Ribas

Congresso de Oncologia

Pela primeira vez, o Congresso de Oncologia do Hospital Santa Rita - que está na sua quarta edição - abre espaço para um Simpósio dedicado a pacientes e familiares atendidos pela instituição. A iniciativa reforça a proposta de ampliar o cuidado para além do ambiente clínico, promovendo informação e acolhimento. A abertura será conduzida pela presidente da Afecc, Marilucia Dalla, que, ao lado de especialistas que atuam no hospital, abordará temas essenciais como direitos e deveres dos pacientes, uso adequado de medicações, rotina domiciliar e a importância da saúde bucal durante o tratamento. Ao final, o encontro reserva um momento de escuta ativa, com participação direta do público para troca de experiências e esclarecimento de dúvidas. O encontro será realizado nos dias 14 e 15 de maio, no Centro de Convenções de Vitória.

Arteterapia

Renata Segovia, Glicia Manso e Adenina Diniz
Renata Segovia, Glicia Manso e Adenina Diniz: comemorando o Dia da Arteterapia! Mônica Zorzanelli

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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