Viana e Região Serrana seguem em alerta máximo por conta da chuva

Viana, Santa Leopoldina e Domingos Martins continuam em alerta máximo por conta das chuvas que atingem o Espírito Santo há uma semana. De acordo com o Corpo de Bombeiros, após o Rio Formate transbordar na tarde desta quinta-feira (14), Viana registra 81 desalojados e 153 desabrigados. Já na Região Serrana, o acúmulo de chuva e o relevo da região podem provocar deslizamento de terra. Até o momento são 489 desalojados e desabrigados no Espírito Santo.
"Santa Leopoldina e Viana registram o maior número de desabrigados. Em Viana, o aumento do nível do rio fez com que ele atingisse a população ribeirinha e aumentasse o numero de pessoas desalojadas e desabrigadas. Santa Leopoldina e Domingos Martins também têm alerta muito alto em função do relevo que se tem e da grande precipitação de chuva dos últimos dias. Qualquer acúmulo de chuva a partir desse momento pode provocar algum desprendimento de terra, provocar algum deslizamento, soterrando alguma casa e vitimando pessoas", afirmou o tenente-coronel Carlos Wagner, em entrevista ao Bom Dia Espírito Santo.
MARECHAL FLORIANO
A madrugada desta sexta-feira (15) foi complicada também em Marechal Floriano, onde há risco de rompimento de uma barragem. Uma equipe do Corpo de Bombeiros e dois representantes da Agência Estadual de Recursos Hídricos (Agerh) fazem uma vistoria no local. A expectativa é que seja encontrada uma solução para o problema ainda na manhã desta sexta (15).
"Temos uma equipe e técnicos da Agerh fazendo uma vistoria no local e dependendo da situação vamos fazer um trabalho de sangria nessa represa para que ela não tenha possibilidade de rompimento. Não sabemos a quantidade de água que tem nessa represa, por isso estamos fazendo a avaliação para poder solucionar o problema. As pessoas que moram na área de Batatal precisaram deixar suas casas. O que mais importa é a vida humana. O patrimônio a gente consegue recuperar, a vida humana não", lembrou o tenente-coronel.
CHUVA FORTE NO DOMINGO
Cariacica, Vitória, Fundão, Alfredo Chaves, Piúma e Presidente Kennedy são os outros município do Estado que também estão em alerta por conta da chuva. A previsão do tempo é de instabilidade nesta sexta (15) e sábado (16), mas há possibilidade de chuva forte no domingo (17), o que preocupa o Corpo de Bombeiros.
"Há risco de alagamento e de deslizamento de terra. Alagamento não leva o risco da perda da vida humana, mas o deslizamento, infelizmente, sim. O tempo fica bem instável hoje e amanha, e no domingo há possibilidade de chuva mais forte. Por conta disso a gente mantém o nosso sistema de comando de operações na Capital, de forma que a gente consiga dar uma resposta mais rápida aos municípios nesse momento", concluiu o tenente-coronel.