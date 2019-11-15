Viana e Região Serrana seguem em alerta máximo por conta da chuva

Rio Formate transbordou e invadiu ruas no bairro Industrial em Viana Crédito: Vitor Jubini

"Santa Leopoldina e Viana registram o maior número de desabrigados. Em Viana, o aumento do nível do rio fez com que ele atingisse a população ribeirinha e aumentasse o numero de pessoas desalojadas e desabrigadas. Santa Leopoldina e Domingos Martins também têm alerta muito alto em função do relevo que se tem e da grande precipitação de chuva dos últimos dias. Qualquer acúmulo de chuva a partir desse momento pode provocar algum desprendimento de terra, provocar algum deslizamento, soterrando alguma casa e vitimando pessoas", afirmou o tenente-coronel Carlos Wagner, em entrevista ao Bom Dia Espírito Santo.

MARECHAL FLORIANO

A madrugada desta sexta-feira (15) foi complicada também em Marechal Floriano, onde há risco de rompimento de uma barragem . Uma equipe do Corpo de Bombeiros e dois representantes da Agência Estadual de Recursos Hídricos (Agerh) fazem uma vistoria no local. A expectativa é que seja encontrada uma solução para o problema ainda na manhã desta sexta (15).

"Temos uma equipe e técnicos da Agerh fazendo uma vistoria no local e dependendo da situação vamos fazer um trabalho de sangria nessa represa para que ela não tenha possibilidade de rompimento. Não sabemos a quantidade de água que tem nessa represa, por isso estamos fazendo a avaliação para poder solucionar o problema. As pessoas que moram na área de Batatal precisaram deixar suas casas. O que mais importa é a vida humana. O patrimônio a gente consegue recuperar, a vida humana não", lembrou o tenente-coronel.

CHUVA FORTE NO DOMINGO

Cariacica, Vitória, Fundão, Alfredo Chaves, Piúma e Presidente Kennedy são os outros município do Estado que também estão em alerta por conta da chuva. A previsão do tempo é de instabilidade nesta sexta (15) e sábado (16), mas há possibilidade de chuva forte no domingo (17), o que preocupa o Corpo de Bombeiros.