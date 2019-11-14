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Chuva forte

Rio Formate transborda e moradores são resgatados por barcos em Viana

Defesa Civil e Corpo de Bombeiros usam barcos para resgatar moradores do bairro Industrial. Cerca de 50 pessoas já foram retiradas de casas na região, segundo a prefeitura.
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 nov 2019 às 20:04

Publicado em 14 de Novembro de 2019 às 20:04

Data: 14/11/2019 - Cariacica - Rio Formate transborda e invade ruas no bairro Industrial em Viana - Editoria: Cidades - Foto: Vitor Jubini - GZ Crédito: Vitor Jubini
Com o grande volume de chuvas no Espírito Santo, o Rio Formate, que passa por três municípios da Grande Vitória, transbordou na tarde desta quinta-feira (14). Moradores do bairro Industrial, em Viana, estão sendo resgatados por barcos da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros. 
Em algumas residências a água do rio já atinge o segundo pavimento. Aproximadamente 50 pessoas já foram retiradas das casas, segundo o prefeito Gilson Daniel. Um helicóptero sobrevoa o local.

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"Estamos dando prioridade para mulheres grávidas, com crianças e idosos. É uma região com muitas famílias, então estamos fazendo um trabalho constante para retirá-los do local. É impossível utilizar helicóptero porque está muito alagado, então estamos transportando as pessoas por meio de barcos", declarou.
Viana é um dos municípios que recebeu o maior volume de água nas últimas 24 horas, foram 132, 8 milímetros. O município tem sido atingido pelas chuvas fortes desde a última terça-feira (12). Diversos alagamentos foram registrados na cidade nos bairros Vila Bethânia, Marcílio de Noronha, Industrial e Canaã.

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