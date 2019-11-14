Rio Formate transborda e moradores são resgatados por barcos em Viana

Em algumas residências a água do rio já atinge o segundo pavimento. Aproximadamente 50 pessoas já foram retiradas das casas, segundo o prefeito Gilson Daniel. Um helicóptero sobrevoa o local.

"Estamos dando prioridade para mulheres grávidas, com crianças e idosos. É uma região com muitas famílias, então estamos fazendo um trabalho constante para retirá-los do local. É impossível utilizar helicóptero porque está muito alagado, então estamos transportando as pessoas por meio de barcos", declarou.