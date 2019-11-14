Rio Formate transborda e moradores são resgatados por barcos em Viana

Com o grande volume de chuvas no Espírito Santo, o Rio Formate, que passa por três municípios da Grande Vitória, transbordou na tarde desta quinta-feira (14). Moradores do bairro Industrial, em Viana, estão sendo resgatados por barcos da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros.
Em algumas residências a água do rio já atinge o segundo pavimento. Aproximadamente 50 pessoas já foram retiradas das casas, segundo o prefeito Gilson Daniel. Um helicóptero sobrevoa o local.
"Estamos dando prioridade para mulheres grávidas, com crianças e idosos. É uma região com muitas famílias, então estamos fazendo um trabalho constante para retirá-los do local. É impossível utilizar helicóptero porque está muito alagado, então estamos transportando as pessoas por meio de barcos", declarou.
Viana é um dos municípios que recebeu o maior volume de água nas últimas 24 horas, foram 132, 8 milímetros. O município tem sido atingido pelas chuvas fortes desde a última terça-feira (12). Diversos alagamentos foram registrados na cidade nos bairros Vila Bethânia, Marcílio de Noronha, Industrial e Canaã.