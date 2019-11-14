Pequena barragem rompe em córrego e alaga região de Marechal Floriano

Por conta das fortes chuvas que atingem todo o Estado desde a noite de terça-feira (12), uma barragem se rompeu no Córrego Costa Pereira e inundou ruas e bairros de Marechal Floriano nesta quinta-feira (14).
Informações dão conta de que a represa fica em um terreno particular do município, perto de um aviário e que, por conta da grande quantidade de água da chuva, a estrutura da pequena barragem não suportou e se rompeu.
Após a destruição, partes da barragem como manilhas e peças de concreto e ferro foram jogadas longe devido à força das águas. Houve mobilização da Polícia Militar de Marechal, e as principais vias da cidade estão interditadas.
Acionada pela reportagem de A Gazeta, a Defesa Civil Estadual informou que realmente houve o rompimento de uma pequena represa, que não causou nenhum estrago maior no local. Ninguém ficou ferido e nenhuma residência, segundo o órgão, foi afetada.