Pequena barragem rompe em córrego e alaga região de Marechal Floriano

Pequena represa se rompeu em região de Marechal Floriano Crédito: Roberly Pereira | Montanhas Capixabas

Por conta das fortes chuvas que atingem todo o Estado desde a noite de terça-feira (12), uma barragem se rompeu no Córrego Costa Pereira e inundou ruas e bairros de Marechal Floriano nesta quinta-feira (14).

Informações dão conta de que a represa fica em um terreno particular do município, perto de um aviário e que, por conta da grande quantidade de água da chuva, a estrutura da pequena barragem não suportou e se rompeu.

Após a destruição, partes da barragem  como manilhas e peças de concreto e ferro  foram jogadas longe devido à força das águas. Houve mobilização da Polícia Militar de Marechal, e as principais vias da cidade estão interditadas.