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Rompimento

Pequena barragem rompe em córrego e alaga região de Marechal Floriano

Ninguém ficou ferido e nenhuma residência, segundo o órgão, foi afetada; terreno particular fica perto de um aviário. Por conta da grande quantidade de água, a estrutura da pequena represa não suportou e se rompeu
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 nov 2019 às 19:00

Publicado em 14 de Novembro de 2019 às 19:00

Pequena represa se rompeu em região de Marechal Floriano Crédito: Roberly Pereira | Montanhas Capixabas
Por conta das fortes chuvas que atingem todo o Estado desde a noite de terça-feira (12), uma barragem se rompeu no Córrego Costa Pereira e inundou ruas e bairros de Marechal Floriano nesta quinta-feira (14). 
Informações dão conta de que a represa fica em um terreno particular do município, perto de um aviário e que, por conta da grande quantidade de água da chuva, a estrutura da pequena barragem não suportou e se rompeu.

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Após a destruição, partes da barragem  como manilhas e peças de concreto e ferro  foram jogadas longe devido à força das águas. Houve mobilização da Polícia Militar de Marechal, e as principais vias da cidade estão interditadas.
Acionada pela reportagem de A Gazeta, a Defesa Civil Estadual informou que realmente houve o rompimento de uma pequena represa, que não causou nenhum estrago maior no local. Ninguém ficou ferido e nenhuma residência, segundo o órgão, foi afetada.

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