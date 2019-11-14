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Risco de rompimento

Volume de água em barragem gera alerta em Marechal Floriano

Corpo de Bombeiros orientam famílias que moram em Quinta dos Lagos a deixarem casas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 nov 2019 às 17:12

Publicado em 14 de Novembro de 2019 às 17:12

Barragem fica no centro de Marechal Floriano Crédito: Julio Huber
Uma barragem situada na Rua Quinta dos Lagos, em Marechal Floriano, corre o risco de se romper, caso continue chovendo forte na região.  Por conta do risco, o Corpo de Bombeiros instrui que as pessoas deixem suas casas e a região, que fica bem no centro da cidade.

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Em entrevista à Rádio CBN Vitória (92,5 FM) nesta quinta-feira (14) o Capitão Rafalski, do 1º Batalhão do Corpo de Bombeiros,  comentou sobre o risco de rompimento, mas reforçou que  a ruptura, se ocorrer, não se daria de forma imediata. Ele afirma que há um entupimento no escoamento da barragem, que equipes estão monitorando, e rompimento só ocorreria se continuasse a chover muito na cidade. 
"Uma vez que existe um risco, orientamos a população que se retirem de suas casas até o volume de chuva diminuir. Nós não estamos afirmando que ela vai romper. É prudente orientarmos a população a deixar suas casas. O local comporta um condomínio de casas que fica situada no bairro Quinta dos Lagos "
  Capitão Rafalski -   1º Batalhão do Corpo de Bombeiros
Rafalski frisa que existe a previsão de que chova mais 80 milímetros ainda nesta sexta na região, e que no sábado (16) esse número deve cair para 30 milímetros. Questionado sobre o volume de água que a barragem que pode se romper comporta, o Corpo de Bombeiros não soube informar.

REPRESA SE ROMPEU

Uma represa localizada perto do centro da cidade se rompeu nesta quinta-feira (14), o que gerou um grande alerta para os moradores do município. Acionada pela reportagem de A Gazeta, a Defesa Civil Estadual confirmou o rompimento, que não causou nenhum estrago maior no local. Ninguém ficou ferido e nenhuma residência, segundo o órgão, foi afetada.

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