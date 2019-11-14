Volume de água em barragem gera alerta em Marechal Floriano

Barragem fica no centro de Marechal Floriano Crédito: Julio Huber

Uma barragem situada na Rua Quinta dos Lagos, em Marechal Floriano , corre o risco de se romper, caso continue chovendo forte na região. Por conta do risco, o Corpo de Bombeiros instrui que as pessoas deixem suas casas e a região, que fica bem no centro da cidade.

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Em entrevista à Rádio CBN Vitória (92,5 FM) nesta quinta-feira (14) o Capitão Rafalski, do 1º Batalhão do Corpo de Bombeiros, comentou sobre o risco de rompimento, mas reforçou que a ruptura, se ocorrer, não se daria de forma imediata. Ele afirma que há um entupimento no escoamento da barragem, que equipes estão monitorando, e rompimento só ocorreria se continuasse a chover muito na cidade.

"Uma vez que existe um risco, orientamos a população que se retirem de suas casas até o volume de chuva diminuir. Nós não estamos afirmando que ela vai romper. É prudente orientarmos a população a deixar suas casas. O local comporta um condomínio de casas que fica situada no bairro Quinta dos Lagos " Capitão Rafalski - 1º Batalhão do Corpo de Bombeiros

Rafalski frisa que existe a previsão de que chova mais 80 milímetros ainda nesta sexta na região, e que no sábado (16) esse número deve cair para 30 milímetros. Questionado sobre o volume de água que a barragem que pode se romper comporta, o Corpo de Bombeiros não soube informar.

REPRESA SE ROMPEU

Uma represa localizada perto do centro da cidade se rompeu nesta quinta-feira (14), o que gerou um grande alerta para os moradores do município. Acionada pela reportagem de A Gazeta, a Defesa Civil Estadual confirmou o rompimento, que não causou nenhum estrago maior no local. Ninguém ficou ferido e nenhuma residência, segundo o órgão, foi afetada.

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