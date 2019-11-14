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Chuva causa destruição de sepulturas em cemitério de Domingos Martins

Muro cedeu e túmulos foram danificados no cemitério que fica localizado no distrito de Santa Isabel. Município da Região Serrana registra diversos deslizamentos de terra nesta quinta-feira
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 nov 2019 às 12:23

Publicado em 14 de Novembro de 2019 às 12:23

Sepulturas foram danificadas no cemitério de Santa Isabel, em Domingos Martins Crédito: Internauta
Um muro desmoronou no cemitério da localidade de Santa Isabel, distrito de Domingos Martins, na Região Serrana do Estado, no começo da manhã desta quinta-feira (14) e destruiu sepulturas. A queda se deu devido às fortes chuvas que atingem o município e outras cidades do Espírito Santo nesta semana. 
Com a queda da estrutura, uma grande quantidade de terra cedeu. Túmulos foram soterrados e danificados. Funcionários da prefeitura trabalham no local, que fica a cerca de cinco quilômetros do centro da cidade.
Na mesma região, uma casa desabou após uma encosta ceder, mas não ha registro de feridos. A Defesa Civil do município foi ao local e isolou a área, pois outras residências correm risco de desabar, pois o terreno está encharcado.
Segundo o secretário de Obras e Serviços Urbanos, Elizandro Belsohoff, a cidade registra muitos incidentes provocados pelas chuvas. "Amanhecemos com muitas ocorrências de deslizamentos. Estamos percorrendo a cidade para dar a primeira assistência e registrar os fatos."
No centro da cidade, uma casa foi invadida pela terra que desceu de uma encosta. Moradores conseguiram salvar alguns móveis e eletrodomésticos. Na mesma região, outro deslizamento de terra danificou o muro da garagem do Edifício Germânia e a terra tomou conta do espaço. Não há registro de feridos nos locais dos dois incidentes.

Efeitos da Chuva em Domingos Martins

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