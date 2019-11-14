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Chuva no ES

Encosta cede e interdita a BR 262 em Domingos Martins

Bloqueio ocorre na altura do km 36 e trava o fluxo nos dois sentidos. Local fica nas proximidades do Restaurante Vista Linda
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 nov 2019 às 10:03

Publicado em 14 de Novembro de 2019 às 10:03

Queda de barreira interditou a BR 262 em Domingos Martins na manhã desta quinta-feira (14) Crédito: Internauta
O desmoronamento de uma barreira na altura do km 36 interdita por completo a BR 262, em Domingos Martins. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, o fluxo está interrompido nos dois sentidos da rodovia. A encosta cedeu nesta manhã, por volta das 8 horas, em decorrência da chuva que atinge a região e também o Estado há mais de 24 horas. 
Muito barro, água e também árvores desceram da encosta às margens da pista e bloquearam o tráfego. O local da interdição fica a menos de um quilômetro do Restaurante Vista Linda. Moradores que tentaram passar pelo local, mas ficaram retidos no trânsito, informaram que há muita lama na pista.

BR 101

Alagamentos também interditam a BR 101. Na altura do bairro Universal, em Viana, o fluxo está completamente interditado no KM 302 no sentido Guarapari, pois a pista está tomada pela água. No sentido contrário, para Vitória, a interdição é parcial e flui por apenas uma das pista, com os veículos trafegando apenas pela faixa 2.

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