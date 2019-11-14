Casa desaba e deixa três pessoas feridas em Cariacica

Casa que desabou em Porto Novo Crédito: Vitor Jubini

Ao menos três moradores ficaram feridos após a residência em que moram desabar na madrugada desta quinta-feira (14), na localidade de Porto Novo, em Cariacica, segundo a Defesa Civil Estadual. No momento do desabamento quatro pessoas da mesma família estavam na residência: o casal Edvaldo Ferreira de Jesus, 42 e Patricia Lopes Ferreira, 37; e o filho mais novo Edvanderson Ferreira, 14 ficaram feridos e foram socorridos para o hospital São Lucas, em Vitória. Já a filha mais velha, Grace Kelly Ferreira, 22, conseguiu escapar.

Parte da casa veio abaixo por volta das 2h30 da manhã, em decorrência das chuvas que há mais de 24 horas castigam a região da Grande Vitória. O Corpo de Bombeiros foi acionado para o resgate. Os três moradores ficaram soterrados e, após serem resgatados, foram levados para um hospital em Vitória. Segundo Grace Kelly, na manhã desta quinta-feira (14) o pai ainda aguardava para a realização de exames, a mãe passava por uma cirurgia, e o irmão mais novo já havia recebido alta.

A jovem conversou com a reportagem e contou como tudo aconteceu.

Como aconteceu?

"Foi de madrugada, eu só ouvi meu pai gritando. Fui levantar para ver o que era e já tinha desabado tudo. Saí correndo para pedir ajuda aos vizinhos para tirar eles de lá".

Então você estava na casa também?

"Eu estava em um cômodo diferente, estava em outro quarto perto da sala. Quando eu fui ver tinha desabado tudo. No minuto quando vi já tinha caído".

Você viu eles?

"Eles estavam todos debaixo dos escombros. Não vi eles mais, só ouvi a voz e aí as pessoas ajudaram a tirar o meu pai, que estava em um local mais fácil. Minha mãe estava no lugar mais difícil que era a coluna, em cima do meu irmão caçula".

E como foi o resgate?

"Os vizinhos ajudaram a socorrer, porque os bombeiros, o SAMU e a Defesa Civil demoraram um pouco para chegar. Só mais ou menos depois de meia que chegaram e terminaram de tirar minha mãe totalmente, já que só ficava só estava faltando a perna para retirar, pois tinha muitos escombros em cima dela".

Casa desaba em Porto Novo, Cariacica

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