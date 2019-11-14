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Chuva no ES

Casa desaba e deixa três pessoas feridas em Cariacica

Três moradores de uma residência ficaram soterrados no bairro Porto Novo, foram resgatados pelos Bombeiros e encaminhados a um hospital em Vitória. Parte da casa veio abaixo por volta das 2h30 em decorrência das fortes chuvas que atingem o Estado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 nov 2019 às 09:19

Publicado em 14 de Novembro de 2019 às 09:19

Casa que desabou em Porto Novo Crédito: Vitor Jubini
Ao menos três moradores ficaram feridos após a residência em que moram desabar na madrugada desta quinta-feira (14), na localidade de Porto Novo, em Cariacica, segundo a Defesa Civil Estadual. No momento do desabamento quatro pessoas da mesma família estavam na residência: o casal Edvaldo Ferreira de Jesus, 42 e Patricia Lopes Ferreira, 37; e o filho mais novo Edvanderson Ferreira, 14 ficaram feridos e foram socorridos para o hospital São Lucas, em Vitória. Já a filha mais velha, Grace Kelly Ferreira, 22, conseguiu escapar. 
Parte da casa veio abaixo por volta das 2h30 da manhã, em decorrência das chuvas que há mais de 24 horas castigam a região da Grande Vitória. O Corpo de Bombeiros foi acionado para o resgate. Os três moradores ficaram soterrados e, após serem resgatados, foram levados para um hospital em Vitória. Segundo Grace Kelly, na manhã desta quinta-feira (14) o pai ainda aguardava para a realização de exames, a mãe passava por uma cirurgia, e o irmão mais novo já havia recebido alta. 
A jovem conversou com a reportagem e contou como tudo aconteceu. 
Como aconteceu?
"Foi de madrugada, eu só ouvi meu pai gritando. Fui levantar para ver o que era e já tinha desabado tudo. Saí correndo para pedir ajuda aos vizinhos para tirar eles de lá".
Então você estava na casa também?
"Eu estava em um cômodo diferente, estava em outro quarto perto da sala. Quando eu fui ver tinha desabado tudo. No minuto quando vi já tinha caído".
Você viu eles?
"Eles estavam todos debaixo dos escombros. Não vi eles mais, só ouvi a voz e aí as pessoas ajudaram a tirar o meu pai, que estava em um local mais fácil. Minha mãe estava no lugar mais difícil que era a coluna, em cima do meu irmão caçula".
E como foi o resgate?
"Os vizinhos ajudaram a socorrer, porque os bombeiros, o SAMU e a Defesa Civil demoraram um pouco para chegar. Só mais ou menos depois de meia que chegaram e terminaram de tirar minha mãe totalmente, já que só ficava só estava faltando a perna para retirar, pois tinha muitos escombros em cima dela".

Casa desaba em Porto Novo, Cariacica

SANTA LEOPOLDINA

Em Santa Leopoldina, três pessoas da mesma família também podem ter ficado soterradas após um deslizamento de terra em uma casa localizada na comunidade de Holanda, zona rural do município, na Região Serrana do Estado, na manhã desta quinta-feira (14). O Corpo de Bombeiros está a caminho do local. O rio Santa Maria da Vitória transbordou, houve interdição da ES 080, que liga o município de Cariacica a Santa Leopoldina.
Ao fim do resgate, o Corpo de Bombeiros informou que mãe e filho foram resgatados e o pai morre soterrado após o deslizamento no ES.

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