Repórter, fotógrafo e motorista ficam feridos em acidente na BR 262

A Hilux ficou bastante danificada no acidente ocorrido no começo da tarde desta quinta-feira (14) Crédito: Vitor Jubini

Um capotamento ocorrido no começo da tarde desta quinta-feira deixou um motorista, um fotógrafo e um repórter da Rede Tribuna feridos após o veículo que ocupavam capotar no Km 3 da BR 262, em Cariacica , próximo à antiga fábrica da Coca-Cola, entre os bairros Alto Lage e Itaquari.

A Hilux seguia no sentido Cariacica-Vitória quando ocorreu o acidente. Após capotar e também colidir contra uma árvore, os três ocupantes ficaram presos no interior do veículo. O motorista Ângelo Araújo, o fotógrafo Antônio Moreira e o repórter Ygor Amorim foram retirados com a ajuda de pessoas que passavam pelo local até a chegada do socorro especializado.

Após capotar, parte da carroceria atingiu um veículo que seguia na direção contrária. Destroços da Hilux ficaram espalhados pelo canteiro central que divide as pistas.

A camionete também bateu forte em uma árvore do canteiro central da BR 262, em Cariacica Crédito: Vitor Jubini

O jornalista e o fotógrafo foram levados para o Hospital São Lucas, em Vitória, com escoriações pelo corpo. Já o condutor do veículo foi encaminhado para um hospital particular também em Cariacica.

Em contato com a reportagem, o diretor-executivo do jornal A Tribuna, Luciano Rangel, informou que todos passam bem e tiveram, em princípio, ferimentos leves.

"Realmente houve um acidente com uma equipe composta por motorista, fotógrafo e repórter. Eles já foram levados para atendimento médico e a princípio estão fora de perigo. Estão se comunicando e falando normalmente e a Rede Tribuna providenciou uma equipe de apoio para dar uma assistência inicial a eles. Felizmente as informações que temos é que estão fora de perigo", disse.