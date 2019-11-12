Sequência de acidentes causa morte de idoso na BR 259 em Colatina

Logo depois, um homem de 65 anos bateu o carro que dirigia também em um dos veículos que estavam parados na BR 259. Com a força do impacto, o automóvel em que ele estava saiu da pista e parou às margens da rodovia, contido por uma cerca. Gravemente ferido, o idoso não resistiu aos e morreu durante o trajeto até o Hospital Sílvio Avidos. O nome dele não foi divulgado.