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Fim trágico

Sequência de acidentes causa morte de idoso na BR 259 em Colatina

Batidas aconteceram durante a noite de segunda-feira, após motoristas pararem para retirar um galho da rodovia
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 nov 2019 às 20:22

Publicado em 12 de Novembro de 2019 às 20:22

Primeiro acidente deixou uma motociclista levemente ferida Crédito: Internauta
Apesar de boas intenções, motoristas que pararam para tirar um galho que atravessava parte da BR 259 geraram, sem querer, dois acidentes na segunda-feira (11), em Colatina. O primeiro deixou uma motociclista ferida levemente; mas o segundo, que aconteceu poucos minutos depois, causou um traumatismo craniano em um idoso, que morreu a caminho do pronto-socorro.
Tudo aconteceu por volta das 18h, na altura do bairro Columbia, em Colatina, no Noroeste do Estado. Trafegando no trecho, a jovem de 27 anos que dirigia a moto não conseguiu frear a tempo e acabou batendo na traseira de um dos automóveis que estavam parados na rodovia. Para o atendimento dela, o trânsito foi interditado no local.
Logo depois, um homem de 65 anos bateu o carro que dirigia também em um dos veículos que estavam parados na BR 259. Com a força do impacto, o automóvel em que ele estava saiu da pista e parou às margens da rodovia, contido por uma cerca. Gravemente ferido, o idoso não resistiu aos e morreu durante o trajeto até o Hospital Sílvio Avidos. O nome dele não foi divulgado.

Idoso morre em acidente na BR 259

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