Sequência de acidentes causa morte de idoso na BR 259 em Colatina

Apesar de boas intenções, motoristas que pararam para tirar um galho que atravessava parte da BR 259 geraram, sem querer, dois acidentes na segunda-feira (11), em Colatina. O primeiro deixou uma motociclista ferida levemente; mas o segundo, que aconteceu poucos minutos depois, causou um traumatismo craniano em um idoso, que morreu a caminho do pronto-socorro.
Tudo aconteceu por volta das 18h, na altura do bairro Columbia, em Colatina, no Noroeste do Estado. Trafegando no trecho, a jovem de 27 anos que dirigia a moto não conseguiu frear a tempo e acabou batendo na traseira de um dos automóveis que estavam parados na rodovia. Para o atendimento dela, o trânsito foi interditado no local.
Logo depois, um homem de 65 anos bateu o carro que dirigia também em um dos veículos que estavam parados na BR 259. Com a força do impacto, o automóvel em que ele estava saiu da pista e parou às margens da rodovia, contido por uma cerca. Gravemente ferido, o idoso não resistiu aos e morreu durante o trajeto até o Hospital Sílvio Avidos. O nome dele não foi divulgado.