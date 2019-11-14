Ufes suspende aulas nos campi de Maruípe, Goiabeiras e Alegre no ES

Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) Crédito: Ricardo Medeiros

A Administração Central da Ufes informa que, devido à continuidade das chuvas na região da Grande Vitória, estão suspensas as atividades acadêmicas nos turnos vespertino e noturno, desta quinta-feira, 14, nos campi de Goiabeiras e Maruípe.

No decorrer da manhã serão avaliadas as condições de manutenção das aulas nos turnos vespertino e noturno, bem como o funcionamento dos Restaurantes Universitários.

Novas informações serão divulgadas nos veículos de comunicação da Ufes na internet.

Interior

No campus de Alegre, as atividades acadêmicas estão suspensas desde terça-feira, 12, devido aos muitos estragos provocados pelas fortes chuvas e pelo vendaval ocorridos no município.

Já no campus de São Mateus, todas as atividades estão mantidas.