Prefeito culpa ECO 101 por alagamentos em Viana

Chuvas fortes causaram alagamento na BR 101 em Viana Crédito: Internauta

"A ECO 101 está fazendo uma obra de um volume muito grande na cidade, ali nas proximidades de Marcílio de Noronha, Areinha, Vila Bethânia. Os estudos que já foram encaminhados à empresa mostram que eles precisam fazer uma intervenção ali, uma galeria neste trecho, e interligar com a galeria da prefeitura. Só que a ECO 101 só fez a passagem da água, ela não fez a ligação e o transtorno está aí para todo mundo ver, virou uma represa de água", disse o prefeito.

Chuva deixa ruas alagadas no bairro Industrial em Viana Crédito: Fernando Madeira

Atualmente, a empresa realiza a construção de viadutos nos KM 298 e 298,5. Nesta quarta-feira, alagamentos próximos a região foram registrados, atingindo diversas casas e comércios. Segundo Gilson Daniel, por falta de diálogo com a empresa, a Prefeitura entrou com uma ação judicial para que as obras sejam suspensas até que a ECO 101 realize a drenagem na região.

"A gente sabe que as obras são importantes, mas é necessário fazer uma galeria, o estudo aponta para isso. Só que a EC0 101 é uma empresa que não quer dialogo. Ela está preocupada na passagem dos viadutos, mas não se preocupa com a comunidade, com os empresários nas partes lateral da pista. Por isso a gente já entrou com uma ação judicial para impedir a continuação desta obra e desses transtornos, que é causado pela falta de galeria", declarou.

O QUE DIZ A ECO 101

A concessionária afirmou que não é responsável pelos alagamentos. Por meio de nota, a ECO 101 disse que a construção dos viadutos prevê apenas o remanejamento e reconstrução dos dispositivos de drenagem hoje já existentes na rodovia. Ainda ressaltou que a obra não interfere no regime de captação e destinação da água das chuvas da região.

"A Eco101 realizou estudo hidrológico no trecho, que detectou que todo o sistema de macrodrenagem existente na região e bairros adjacentes, localizados fora da área de responsabilidade da concessionária, não atende, do ponto de vista técnico, às vazões mínimas necessárias para o escoamento do fluxo de águas proveniente do município de Viana. Situação também diagnosticada pelo Plano Municipal da Saneamento Básico e Gestão Integrada de Resíduos do município. Portanto, os alagamentos na região decorrem do subdimensionamento do sistema de macrodrenagem como um todo, não havendo relação direta com as novas obras"