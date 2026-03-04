Home
>
Cotidiano
>
CBN Vitória ao vivo: saiba como será a revitalização da Rua Sete e da Gama Rosa, no Centro

CBN Vitória ao vivo: saiba como será a revitalização da Rua Sete e da Gama Rosa, no Centro

No programa desta quarta-feira (04), das 9h30 às 12h, entrevistados e comentaristas debatem os principais assuntos do Espírito Santo e do mundo

Publicado em 4 de março de 2026 às 09:29

No programa CBN Vitória desta quarta-feira (04), de 9h30 às 12h, você acompanha o que é notícia no Espírito Santo e debate conosco os principais assuntos do dia! Confira no site e YouTube de A Gazeta, aplicativo da CBN Vitória e na frequência 92,5 FM!

Recomendado para você

Especialista explica que aparecimentos desse tipo em águas capixabas têm se tornado mais frequentes nos últimos anos

Visita inesperada: elefante-marinho surpreende banhistas em Guriri

Ele está com outros 20 brasileiros em um navio parado em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Grupo aguarda definição sobre voos ao Brasil

Empresário do ES segue preso em cruzeiro em meio à guerra no Oriente Médio

Redução observada no Estado acompanha queda ocorrida no país, que registrou 1 milhão de matrículas a menos em 2025

Matrículas em escolas públicas caem e atingem menor patamar em 10 anos no ES

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais