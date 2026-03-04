Home
Caixa d'água estoura, inunda prédio e destroços atingem casas vizinhas em Vitória

Estrutura de alvenaria cedeu durante a madrugada em edifício de cinco andares no bairro Santa Cecília; não houve feridos

Nayra Loureiro

Repórter / [email protected]

Publicado em 4 de março de 2026 às 11:45

Caso aconteceu no bairro Santa Cecília nesta quarta-feira (4)

Uma caixa d’água estourou e provocou transtornos em um prédio no bairro Santa Cecília, em Vitória, nesta quarta-feira (4). O caso aconteceu no Edifício Fênix, localizado na Rua Guadalajara, onde a estrutura de alvenaria  acabou cedendo e espalhou água e destroços pelo local, atingindo também imóveis vizinhos. Um morador do prédio mostrou (veja no vídeo acima) os estragos causados pela colápso da estrutura.

De acordo com a Defesa Civil de Vitória, equipes foram acionadas e estiveram no endereço para realizar uma vistoria técnica no edifício. A caixa d’água, construída em alvenaria e com cerca de 20 anos, colapsou dentro da edificação, que possui cinco pavimentos.

Segundo a avaliação dos técnicos, não houve vítimas e os danos materiais foram considerados de pequena proporção. O prédio não precisou ser interditado e, até o momento, não apresenta risco estrutural. A Defesa Civil informou ainda que segue acompanhando a situação e permanece à disposição dos moradores.

"Livramento"

Nora de uma vizinha do prédio, Deborah de Nardi contou para a reportagem de A Gazeta que foi um livramento a situação ter acontecido de madrugada, já que ali pela rua costuma passar muita gente durante o dia. "Dentro da casa da minha sogra caiu uma pedra bem grande", revelou.

