"Disk Pó" é detido ao entregar encomenda de maconha em Cachoeiro

"Disk Pó" vendia drogas por telefone em Vargem Grande de Soturno, distrito de Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Montagem A Gazeta | Divulgação/Polícia Militar

Um suspeito de vender drogas por telefone, conhecido como "Disk Pó", foi detido em Vargem Grande do Soturno, distrito de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, nesta terça-feira (3). Por meio do sistema de segurança do município, a Polícia Militar identificou que a moto do suspeito seguia pela ES 164 em direção à cidade de Vargem Alta. Durante a abordagem, uma porção de maconha foi encontrada com ele.

O homem confessou ser traficante e disse estava indo entregar uma encomenda de maconha naquele momento, além de admitir que havia mais entorpecentes guardados na casa dele. No local, foram recolhidos 25 papelotes de cocaína, um tablete de quase 500 gramas de maconha e cinco porções da droga. Ele já era conhecido pelos militares por ter cometido outros crimes, inclusive de confronto com a polícia, e contou que ainda estava cumprindo serviço comunitário semanalmente devido a uma condenação.