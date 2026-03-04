Briga no trânsito termina com carro incendiado e três detidos em Guaçuí

Uma briga no trânsito terminou com perseguição, incêndio de veículo e três pessoas detidas na noite desta terça-feira (3), no Centro de Guaçuí, na Região do Caparaó do Espírito Santo.

De acordo com a Polícia Militar, equipes da 2ª Companhia do 3º Batalhão foram acionadas para atender a uma ocorrência de vias de fato nas proximidades de um posto de combustíveis às margens da BR-482. Os envolvidos foram localizados na Avenida José de Alexandre, perto da unidade do Departamento Estadual de Trânsito (Detran|ES).

Segundo a PM, houve um desentendimento entre dois motoristas. Após uma discussão e uma tentativa de agressão com uma barra de ferro, um dos condutores passou a perseguir o outro pelas ruas da cidade, dirigindo de forma perigosa. Ele chegou a trafegar pela ciclovia e a fazer ameaças. A perseguição foi registrada em vídeo e anexada ao boletim de ocorrência.

Ainda conforme a corporação, no momento em que um dos motoristas recebia voz de prisão por direção perigosa e ameaça, o outro ateou fogo no próprio carro, colocando em risco pedestres e estabelecimentos comerciais próximos. Durante a abordagem, os policiais constataram que um dos veículos estava com o licenciamento vencido desde 2020, sendo determinada a remoção ao pátio credenciado do Detran|ES.