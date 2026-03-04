Disputa global

A Gazeta é finalista do "Oscar" do jornalismo mundial com dois projetos

Site capixaba figura na lista ao lado de gigantes globais como The New York Times, The Guardian e The Wall Street Journal

Publicado em 4 de março de 2026 às 12:12

Os vencedores serão revelados no dia 7 de maio, em Berlim, na Alemanha Crédito: Divulgação

A International News Media Association (INMA) anunciou nesta quarta-feira (4) os finalistas do INMA Global Media Awards 2026, e o jornalismo capixaba ganhou destaque internacional. O site A Gazeta, do Espírito Santo, concorre em duas categorias de prestígio, consolidando sua posição entre os principais veículos de comunicação do mundo em inovação e narrativa visual.

O anúncio revelou 200 finalistas selecionados a partir de um recorde de 960 inscrições vindas de 46 países. A Gazeta figura na lista ao lado de gigantes globais como The New York Times, The Guardian e The Wall Street Journal.

Os projetos de A Gazeta na disputa

A Gazeta concorre em duas frentes que destacam a cobertura de impactos socioambientais e tragédias locais com alto nível técnico:

Melhor Uso de Vídeo (Regional/Local) : com o projeto sobre a tragédia no Morro do Macaco .





: com o projeto sobre a . Melhor Uso de Jornalismo Visual e Ferramentas de Storytelling (Regional/Local): com o especial "Rio de Lama e Luta".



"Essa indicação não é só um reconhecimento internacional; é uma homenagem a um jornalismo que acredita nas pessoas, que busca registrar a história com respeito, preservar a memória e ajudar a transformar realidades. É o quarto ano consecutivo que estamos entre os melhores do mundo, e isso não é acaso. É fruto de entrega, talento dos nossos profissionais e uma paixão enorme pelo que fazemos", avalia Geraldo Nascimento, editor-chefe de A Gazeta/CBN Vitória.



Além de A Gazeta, somente três veículos brasileiros estão na final: O Globo, GZH/Grupo RBS e Nexo Jornal. A premiação, considerada uma das mais importantes do jornalismo, celebra a excelência em marcas de notícias, engajamento de audiência e o uso estratégico de inteligência artificial. Segundo Earl J. Wilkinson, diretor executivo e CEO da INMA, os finalistas deste ano refletem a criatividade da indústria para enfrentar os desafios de receita e as oportunidades da era da IA.

Os vencedores serão revelados no dia 7 de maio, em Berlim, na Alemanha. O evento marcará o encerramento do Congresso Mundial de Mídia de Notícias da INMA, que acontece entre os dias 4 e 8 de maio na capital alemã.

Nesta edição de 2026, as empresas com o maior número de indicações foram o grupo norueguês Schibsted (12), seguido pela News Corp (8) e grupos como Funke Media e Mediahuis (7 cada). Os trabalhos foram avaliados por um júri de 60 especialistas de 26 países, que buscaram resultados inovadores, criatividade e pensamento disruptivo em plataformas digitais e impressas.

