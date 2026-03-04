Funcionário desvia R$ 200 mil para jogos online, se arrepende e vai à polícia em Viana

Delegacia Regional de Cariacica, onde funcionário foi confessar crime Crédito: Ricardo Medeiros

Normalmente, as notícias relatam casos em que um suspeito é conduzido à unidade da Polícia Civil após ser flagrado cometendo um crime. Desta vez, porém, a situação foi diferente: um jovem de 26 anos procurou espontaneamente a Delegacia Regional de Cariacica, na terça-feira (3), para confessar que desviou R$ 200 mil da associação onde trabalha, localizada em um bairro de Viana. Segundo ele, o motivo do desvio foi um vício incontrolável em jogos de azar pela internet.

De acordo com o boletim de ocorrência, o jovem, que atua como coordenador de assistência, informou que o crime ocorreu há cerca de 30 dias. Ele declarou estar arrependido e afirmou que pretende devolver o valor desviado “dentro de suas possibilidades”. O suspeito não ficou detido, pois a autoridade policial da Central de TeleFlagrante não identificou elementos suficientes para realizar a prisão em flagrante naquele momento.