A água tomou conta do Ifes da Serra e a aulas foram suspensas nesta quarta-feira (13) Crédito: Internauta

Your browser does not support the audio element. Chuva provoca suspensão de aulas no Ifes de Serra,Vila Velha e Viana

A chuva que não dá trégua na Grande Vitória desde a madrugada desta quarta-feira (13), e que provocou diversos alagamentos na Região Metropolitana , também afetou diretamente as aulas na região. Vila Velha é a cidade mais afetada, ao ponto da Prefeitura do município cancelar as aulas nos bairros mais afetados.

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Em comunicado oficial, a administração informou que nessas unidades de ensino, onde os acessos estão prejudicados, as aulas serão devidamente repostas. Até o momento, 32 escolas da rede de ensino não tiveram atividades letivas nesta manhã. Os bairros mais afetados são: Cobilândia, Jardim Marilândia, Xuri, Divino Espírito Santo e Santa Rita.

A Secretaria Municipal de Educação disse, ainda, que as atividades letivas de algumas escolas municipais, sobretudo da Grande Cobilândia e da Região 5, serão retomadas em momento oportuno, para a segurança de alunos, professores, profissionais que atuam nas unidades, pais e responsáveis. Caberá a cada diretor ou diretora das respectivas escolas municipais avaliar se há ou não condições para a realização das aulas nesta quarta-feira (13).

CARIACICA

Já em Cariacica, outro município também bastante castigado pelas chuvas, a Escola Municipal de Ensino Fundamental João Pedro da Silva, em Porto de Santana, não há aula nesta quarta-feira em todos os turnos.

VITÓRIA

Na capital capixaba, as aulas estão mantidas nessa manhã chuvosa. A orientação da Secretaria de Educação de Vitória é de que os alunos que não conseguiram eventualmente chegar aos colégios, assim como pais de alunos, procurem as respectivas diretorias dos colégios para reposição do dia letivo perdido.

FACULDADES

Nas principais faculdades da Grande Vitória as aulas estão mantidas. Em Vila Velha, a UVV informou que as atividades acadêmicas desta quarta-feira prosseguem, exceto para avaliações ou demais atividades pontuadas, que serão reagendadas pela coordenação de cada curso. Em caso de dúvida, a instituição pede que o aluno entre em contato com o(a) coordenador(a) de seu curso.

A Faesa, por sua vez, disse que que as aulas também estão mantidas nesta manhã. Entretanto, os alunos que não conseguiram chegar em decorrência das chuvas não serão prejudicados e poderão repor o dia perdido.

REDE ESTADUAL

Na rede estadual de ensino, não houve suspensão de aulas e o dia letivo está mantido. A assessoria da Sedu, porém, confirmou que algumas escolas de Viana e Cariacica estão com baixa frequência de estudantes em decorrência das chuvas. Os muitos alagamentos dificultam os acessos aos colégios.

IFES

O temporal também afetou diretamente os Ifes da Grande Vitória, tanto que os campi de Serra, Viana e Vila Velha suspenderam as aulas. Posteriormente, as atividades no campus de Cariacica também foram suspensas.

"Em virtude das fortes chuvas que atingem a região metropolitana de Vitória nesta quarta-feira, e provocaram diversos alagamentos, alguns campi do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) estão com atividades suspensas. Os campi Cariacica, Serra, Viana e Vila Velha suspenderam todas as atividades do dia e o Campus Cariacica suspendeu as atividades desta manhã. Os campi Guarapari e Vitória mantém as atividades em todos os cursos.

Na campi de Vitória, houve aula no período da manhã, porém as atividades foram também suspensas nos turnos da tarde e noite desta quarta-feira. Em Guarapari, não há interrupção e a programação do dia foi mantida.