Viana teve mais que o dobro de chuva prevista para 24 horas

A Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil (CEPDEC) registrou que opera em estado de alerta no Espírito Santo após o registro das fortes chuvas que atingem o estado desde a noite desta terça-feira (12). Em Viana, foram registrados 102,20 mm de chuva nas últimas 24 horas. A Defesa Civil municipal informou que o esperado para o período era de 45mm. A coordenadora do órgão em Viana, Iraneide Sales, informou que o município contabiliza diversos pontos de alagamentos.
"A quantidade de chuva nos surpreendeu, pois a previsão indicava menos da metade do que realmente choveu. Até o momento, não recebemos nenhum chamado ou pedido de socorro para desalojados e desabrigados"
No relatório apresentado pela Defesa Civil do Estado, além de Viana, outros 21 municípios tiveram acumulado de chuva superior a 20 mm. Somando Viana, Cariacica, Vila Velha, Serra, Fundão e Vitória, choveu 424,85 mm.
Veja o acumulado de chuvas:
Viana: 102,20 mm
Fundão: 79,20
Cariacica: 76,42 mm
Anchieta: 74 mm
São Mateus: 65 mm
Vitória: 63,13 mm
Vila Velha: 60,81 mm
Piúma: 56,80 mm
Rio Novo do Sul: 53,80 mm
Alfredo Chaves: 47,60 mm
Serra: 43,09 mm
Aracruz: 42,49 mm
Santa Leopoldina: 40,12 mm
Ibiraçu: 37,19 mm
Domingos Martins: 34,22 mm
Presidente Kennedy: 28,4 mm
Apiacá: 27,6 mm
Guaçui: 22,89 mm
Mimoso do Sul: 22,80 mm
Alegre: 21,94 mm
Marechal Floriano: 21,60 mm
Atílio Vivacqua: 21,60 mm
SAIBA COMO SE MEDE A CHUVA
A medida usada para medir o volume da chuva é em milímetros por metro quadrado. É só imaginar um quadrado de um metro por um metro com um litro de água dentro. O líquido vai subir até a marca de 1mm. Claramente falando, um milímetro de chuva equivale a um litro de água por metro quadrado. Por exemplo: se choveu 50mm, seriam 50 litros de água em cada metro quadrado.
O período da chuva também é importante. Chover 50 litros de água durante um dia inteiro pode ter um impacto menor do que chover a mesma quantidade de uma vez só, somente em uma hora. E como podemos medir a chuva em uma cidade grande? Equipamentos chamados de pluviômetros, que estão espalhados por vários pontos da cidade, vão indicar o quanto choveu - e, só então, esses dados vão permitir as comparações das quantidades de chuva por dia, mês e ano.