Instituto emite alerta de chuva forte para cidades do ES

nesta terça-feira (12). O tempo segue instável e com chuvas de moderada a forte intensidade, intercaladas com períodos de melhoria.

Ainda segundo informações do Climatempo, na quarta-feira (13), o tempo chuvoso ainda deve predominar no Norte capixaba. Períodos com sol voltam a ocorrer em Vitória e nas outras regiões do Estado, mas ainda tem previsão de chuva fraca a moderada.