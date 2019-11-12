Instituto emite alerta de chuva forte para cidades do ES

O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) emitiu um alerta de chuva forte para 16 cidades do Espírito Santo nesta terça-feira (12). O tempo segue instável e com chuvas de moderada a forte intensidade, intercaladas com períodos de melhoria.
VEJA A LISTA DE CIDADES:
- ES - Anchieta
- ES - Aracruz
- ES - Cariacica
- ES - Guarapari
- ES - Iconha
- ES - Itapemirim
- ES - Linhares
- ES - Marataízes
- ES - Nova Almeida
- ES - Piúma
- ES - Presidente Kennedy
- ES - Santa Cruz
- ES - Serra
- ES - Viana
- ES - Vila Velha
- ES - Vitória
PREVISÃO PARA A SEMANA
Além disso, segundo o Climatempo, nesta terça-feira (12), todo o Espírito Santo tem um dia com tempo instável, com muita nebulosidade e chuva frequente. Há risco de chuva moderada a forte e de rajadas de vento moderadas. Na Grande Vitória pode chover de moderada a forte intensidade.
SEMANA INSTÁVEL
Ainda segundo informações do Climatempo, na quarta-feira (13), o tempo chuvoso ainda deve predominar no Norte capixaba. Períodos com sol voltam a ocorrer em Vitória e nas outras regiões do Estado, mas ainda tem previsão de chuva fraca a moderada.
E durante a quinta e a sexta-feira, os períodos com sol aumentam, mas tem previsão de chuva com raios a partir da tarde.