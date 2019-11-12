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Previsão do tempo

Instituto emite alerta de chuva forte para cidades do ES

O tempo chuvoso deve continuar durante toda a semana no Espírito Santo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 nov 2019 às 09:52

Publicado em 12 de Novembro de 2019 às 09:52

Chuva em Vitória: primeiros oito meses foram mais secos Crédito: Gazeta Online
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) emitiu um alerta de chuva forte para 16 cidades do Espírito Santo nesta terça-feira (12).  O tempo segue instável e com chuvas de moderada a forte intensidade, intercaladas com períodos de melhoria. 
VEJA A LISTA DE CIDADES:
  1. ES - Anchieta
  2. ES - Aracruz
  3. ES - Cariacica
  4. ES - Guarapari
  5. ES - Iconha
  6. ES - Itapemirim
  7. ES - Linhares
  8. ES - Marataízes
  9. ES - Nova Almeida
  10. ES - Piúma
  11. ES - Presidente Kennedy
  12. ES - Santa Cruz
  13. ES - Serra
  14. ES - Viana
  15. ES - Vila Velha
  16. ES - Vitória

PREVISÃO PARA A SEMANA 

Além disso, segundo o Climatempo, nesta terça-feira (12), todo o Espírito Santo tem um dia com tempo instável, com muita nebulosidade e chuva frequente. Há risco de chuva moderada a forte e de rajadas de vento moderadas. Na Grande Vitória pode chover de moderada a forte intensidade.

SEMANA INSTÁVEL

Ainda segundo informações do Climatempo, na quarta-feira (13), o tempo chuvoso ainda deve predominar no Norte capixaba. Períodos com sol voltam a ocorrer em Vitória e nas outras regiões do Estado, mas ainda tem previsão de chuva fraca a moderada.
E durante a quinta e a sexta-feira, os períodos com sol aumentam, mas tem previsão de chuva com raios a partir da tarde.

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