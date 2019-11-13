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Reflexos da chuva

Chuva deixa a BR 101 interditada em Laranjeiras, na Serra

Os pontos de alagamentos na rodovia federal na Serra e em Viana complicou o trânsito na manhã desta quarta-feira (13)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 nov 2019 às 08:18

Publicado em 13 de Novembro de 2019 às 08:18

BR 101 tem diversos pontos de alagamentos Crédito: Caique Verli
A chuva forte que atingiu a Grande Vitória na noite desta terça-feira (12) e madrugada de quarta-feira (13) deixou diversos pontos de alagamentos nos bairros e também na BR 101. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a pista central do Km 265 da BR 101, em Laranjeiras, na Serra, está totalmente alagada. O trânsito está fluindo, de forma lenta, somente pela pista lateral sentido sul.
O congestionamento para quem segue no sentido Norte vai da região de Carapina Grande até Laranjeiras. No sentido oposto, começa no cruzamento com a Avenida Civit. Em Viana, no Km 298 da BR 101, as pistas laterais estão alagadas e o trânsito segue com lentidão pela pista central. No Km 302 da BR 101, a pista sentido Norte está interditada.

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