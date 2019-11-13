Grande Vitória amanhece com vários pontos de alagamento após chuva forte

Em outro trecho reformado da Leitão da Silva, em Santa Lúcia, a reportagem também flagrou pontos de alagamento.

O congestionamento para quem segue no sentido Norte vai da região de Carapina Grande até Laranjeiras. No sentido oposto, começa no cruzamento com a Avenida Civit. Em Viana, no Km 298 da BR 101, as pistas laterais estão alagadas e o trânsito segue com lentidão pela pista central. No Km 302 da BR 101, a pista sentido Norte está interditada.