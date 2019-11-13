Grande Vitória amanhece com vários pontos de alagamento após chuva forte

A Grande Vitória amanheceu com vários pontos de alagamento nesta quarta-feira (13). Choveu forte durante a noite e madrugada como havia previsto o alerta do Climatempo. De acordo com o alerta, a chuva mais intensa estava prevista para a madrugada e manhã desta quarta-feira, mas no decorrer do dia deve perder a intensidade.
VITÓRIA
Em Vitória, na Avenida César Hilal, onde sempre são registrados pontos de alamento, dessa vez não foi diferente. No cruzamento da César Hilal com a Leitão da Silva, recém-reformada, também foram encontrados trechos com água. Ainda no bairro Bento Ferreira, a reportagem de A Gazeta flagrou a Rua Carlos Moreira Lima tomada pela água da chuva.
Em outro trecho reformado da Leitão da Silva, em Santa Lúcia, a reportagem também flagrou pontos de alagamento.
SERRA
Na Serra, há muitos pontos de alagamento na Rodovia Norte-Sul, sentido Serra a Vitória. Na BR 101, há pontos de alagamento, trechos interditados e carros parados. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a pista central do Km 265 da BR 101, em Laranjeiras, na Serra, está totalmente alagada. O trânsito está fluindo, de forma lenta, somente pela pista lateral sentido sul.
O congestionamento para quem segue no sentido Norte vai da região de Carapina Grande até Laranjeiras. No sentido oposto, começa no cruzamento com a Avenida Civit. Em Viana, no Km 298 da BR 101, as pistas laterais estão alagadas e o trânsito segue com lentidão pela pista central. No Km 302 da BR 101, a pista sentido Norte está interditada.
No bairro Vila Nova de Colares, também no município, um morador da Rua Vila da Vitória, mostrou a situação do local, completamente alagado. Veja o vídeo abaixo.
PONTOS DE ALAGAMENTO NA BR 101
VIANA
Em Viana, proximo ao posto Sete Belo, uma das pistas da BR 101 está completamente alagada.
CARIACICA
Em Cariacica, há pontos de alagamento na Avenida Expedito Garcia, em Campo Grande, e ao longo da Rodovia José Sette, que começa no bairro Itacibá. Há registros de alagamento também no bairro Porto de Santana.
VILA VELHA
Em Vila Velha, próximo ao bairro Cobilândia, outro tradicional ponto de alagamento, os motoristas enfrentam dificuldade para passar pela Carlos Lindenberg. No bairro Aribiri, também em Vila Velha, moradores relatam dificuldade com a chuva.