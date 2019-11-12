Espírito Santo tem alerta para temporal e chuva de granizo

Es tem alerta para chuva de granizo e temporal Crédito: Ricardo Medeiros

De acordo com o alerta, a chuva mais intensa está prevista para a madrugada e manhã desta quarta-feira, mas no decorrer do dia deve perder a intensidade. No interior do Estado, o dia será de céu nublado com poucos períodos de sol. Também poderá chover ao longo do dia, porém com baixa intensidade.

Na Grande Vitória, a nebulosidade deixa as temperaturas com mínima de 23°C e máxima de 25°C. Na Região Sul, o vento sopra com até moderada intensidade no litoral e as temperatura registram mínima de 20°C e máxima de 23°C.