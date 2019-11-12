Espírito Santo tem alerta para temporal e chuva de granizo

Após a chuva forte que atingiu algumas cidades nas últimas 24h, no Espírito Santo, o tempo permanecerá instável. Há possibilidade de temporal e chuva de granizo na madrugada desta quarta-feira (13), na Grande Vitória e em todo litoral capixaba, segundo o instituto Climatempo.
De acordo com o alerta, a chuva mais intensa está prevista para a madrugada e manhã desta quarta-feira, mas no decorrer do dia deve perder a intensidade. No interior do Estado, o dia será de céu nublado com poucos períodos de sol. Também poderá chover ao longo do dia, porém com baixa intensidade.
Na Grande Vitória, a nebulosidade deixa as temperaturas com mínima de 23°C e máxima de 25°C. Na Região Sul, o vento sopra com até moderada intensidade no litoral e as temperatura registram mínima de 20°C e máxima de 23°C.
Na Região Serrana, o dia começa com temperatura mínima de 18°C e a máxima de 24°C. Já na Região Norte, haverá muitas nuvens e chuva ocasional. A temperatura mínima de 22°C e máxima de 28°C