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Espírito Santo tem alerta para temporal e chuva de granizo

De acordo com o instituto Climatempo, o temporal e a chuva de granizo poderão acontecer na madrugada desta quarta-feira(13), na Grande Vitória e em todo litoral capixaba
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 nov 2019 às 18:44

Publicado em 12 de Novembro de 2019 às 18:44

Es tem alerta para chuva de granizo e temporal Crédito: Ricardo Medeiros
Após a chuva forte que atingiu algumas cidades nas últimas 24h, no Espírito Santo, o tempo permanecerá instável. Há possibilidade de temporal e chuva de granizo na madrugada desta quarta-feira (13), na Grande Vitória e em todo litoral capixaba, segundo o instituto Climatempo.
De acordo com o alerta,  a chuva mais intensa está prevista para a madrugada e manhã desta quarta-feira, mas no decorrer do dia deve perder a intensidade. No interior do Estado, o dia será de céu nublado com poucos períodos de sol. Também poderá chover ao longo do dia, porém com baixa intensidade.
Na Grande Vitória, a nebulosidade deixa as temperaturas com mínima de 23°C e máxima de 25°C. Na Região Sul, o vento sopra com até moderada intensidade no litoral e as temperatura registram mínima de 20°C e máxima de 23°C.
Na Região Serrana, o dia começa com temperatura mínima de 18°C e a máxima de 24°C. Já na Região Norte, haverá muitas nuvens e chuva ocasional. A temperatura mínima de 22°C e máxima de 28°C

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