Destruição em Alegre: prefeitura vai decretar emergência após temporal

Escola Estadual Aristeu Aguiar ficou destelhada Crédito: Internauta

Por conta dos danos, o município afirmou que vai decretar situação de emergência. A prefeitura está realizando o cadastramento das famílias para contabilizar a necessidade das famílias, e junto com o apoio técnico da Defesa Civil Estadual, avaliar cada caso. O município irá decretar situação de emergência, informou em nota.

Uma equipe de assistentes sociais trabalha atendendo as famílias. Não há registro de feridos ou risco. A prioridade no momento, segundo a prefeitura, é dar assistência para as famílias da sede do município. Além de todas as equipes de trabalho das secretarias, equipes do Tiro de Guerra (que é o destacamento do exército), Bombeiros e moradores voluntários seguem no atendimento nos bairros.

A Defesa Civil Estadual informou que, apesar dos estragos causados pelo vendaval, o município registrou um acumulado de chuva nas últimas 24h abaixo de 20 milímetros. A chuva durou aproximadamente 30 minutos e os ventos chegaram a 63,36 km/h.

Ainda segundo a Defesa Civil, mais de 30 residências foram danificad as, salas do campus da Ufes e uma escola pública ficaram destelhadas. O mais grave ocorreu na Escola de Tempo Integral Aristeu Aguiar, onde as telhas metálicas se soltaram e atingiram carros que estavam nas redondezas.