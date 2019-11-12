Destruição em Alegre: prefeitura vai decretar emergência após temporal

Após ser atingido por um temporal e ventos fortes que destruíram vários imóveis nesta segunda-feira (11), o município de Alegre, na Região do Caparaó, informou na tarde desta terça (12) que vai decretar situação de emergência. Três famílias estão desabrigadas e ruas ficaram obstruídas por causa da queda de árvores.
Por conta dos danos, o município afirmou que vai decretar situação de emergência. A prefeitura está realizando o cadastramento das famílias para contabilizar a necessidade das famílias, e junto com o apoio técnico da Defesa Civil Estadual, avaliar cada caso. O município irá decretar situação de emergência, informou em nota.
Uma equipe de assistentes sociais trabalha atendendo as famílias. Não há registro de feridos ou risco. A prioridade no momento, segundo a prefeitura, é dar assistência para as famílias da sede do município. Além de todas as equipes de trabalho das secretarias, equipes do Tiro de Guerra (que é o destacamento do exército), Bombeiros e moradores voluntários seguem no atendimento nos bairros.
A Defesa Civil Estadual informou que, apesar dos estragos causados pelo vendaval, o município registrou um acumulado de chuva nas últimas 24h abaixo de 20 milímetros. A chuva durou aproximadamente 30 minutos e os ventos chegaram a 63,36 km/h.
Ainda segundo a Defesa Civil, mais de 30 residências foram danificadas, salas do campus da Ufes e uma escola pública ficaram destelhadas. O mais grave ocorreu na Escola de Tempo Integral Aristeu Aguiar, onde as telhas metálicas se soltaram e atingiram carros que estavam nas redondezas.
A Assistência Social do município contabilizou 18 destelhamentos: 15 no bairro Leandro Machado (Querosene) e 3 no Cantinho do Céu (Linha Amarela). A Defesa Civil Estadual está a caminho do município para avaliar a situação. Prefeituras das cidades vizinhas também ofereceram auxílio com maquinário e apoio à cidade.