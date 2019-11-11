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Chuva

Temporal e ventos fortes provocam destruição em Alegre

Árvores caíram e telhados no campus da Ufes também foram danificados. Corpo de Bombeiros trabalha na desobstrução de rodovias
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 nov 2019 às 19:22

Publicado em 11 de Novembro de 2019 às 19:22

Uma chuva rápida e com ventos fortes deixou vários imóveis destelhados em Alegre, na Região do Caparaó, na tarde desta segunda-feira (11). O Corpo de Bombeiros também trabalha na remoção de galhos que obstruem a BR 482, que liga Alegre a Guaçuí, e a rodovia que segue para Ibitirama.
O morador Adairto Braz contou que várias árvores caíram e casas ficaram destelhadas no Centro. Choveu por volta de 20 minutos, mas fez muito estrago. A cidade está sem luz e o telhado da Escola Aristeu Aguiar, que fica perto da Ufes, ficou destelhado, contou.
A Secretaria de  Estado da Educação informou que nenhum aluno nem funcionário ficou ferido. As aulas estão suspensas nesta terça-feira (12) e uma equipe de engenharia da Sedu irá ao local, avaliar as intervenções necessárias.
A EDP informou que foram registradas interrupções pontuais de energia elétrica causadas pela projeção de árvores, galhos, telhas e objetos sobre a rede elétrica. Equipes técnicas foram imediatamente mobilizadas e estão em campo trabalhando na manutenção dos pontos da rede elétrica que foram afetados e no restabelecimento da energia.
Escola Aristeu Aguiar ficou destelhado Crédito: Internauta
Moradores relatam também chuva com granizo. O Corpo de Bombeiros foi acionado e, segundo assessoria da prefeitura de Alegre, percorre as ruas para levantamento dos danos causados no município. Não há famílias desalojadas.
Os bombeiros trabalham para a remoção de galhos que obstruem a BR 482, que liga Alegre a Guaçuí, e a rodovia que segue a Ibitirama.

CAMPUS DA UFES

Árvores caíram e parte de telhados no campus da Ufes também foi danificada. "Árvores caíram no estacionamento e danificaram alguns carros.  Ficamos sem energia, telefone, sinal de internet. Como já era o final do turno, que encerra às 16h, alunos e professores foram dispensados, assim como o turno da noite. A equipe de jardinagem já trabalha para reparar os danos. Veremos se amanhã haverá aula", disse a diretora do campus, Neuza Brunoro. 
Chuva derruba árvores e danifica telhados na Ufes de Alegre Crédito: Internauta | A Gazeta

Temporal destelha imóveis em Alegre

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