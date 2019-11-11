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Temperatura deve cair 8ºC em cidades do ES, diz Climatempo

Passagem de frente fria promete diminuir o calorão e o tempo abafado no território capixaba; veja detalhes
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 nov 2019 às 17:38

Publicado em 11 de Novembro de 2019 às 17:38

Temperatura deve cair 8ºC de um dia para o outro em cidades do ES Crédito: Pixabay | geralt
Por conta da passagem de uma frente fria que promete diminuir o calorão, toda a Grande Vitória deve ter uma queda significativa de temperatura. Desta segunda-feira (11) em Vitória  com máxima de 35ºC  para terça-feira (12), com máxima de 27ºC, a previsão é de que haja uma queda de 8ºC. As informações são do Instituto Climatempo.
Já na Serra, a máxima para esta segunda (11) é de 37º, e na terça-feira (12), a máxima será de 29ºC  o que também expressa uma queda de 8ºC, assim como em Cariacica: com máxima de 36ºC hoje e máxima de 28ºC amanhã.
"Não podemos dizer que a queda será brusca porque ela só é brusca quando a temperatura cai muito em poucas horas, em um pequeno intervalo de tempo", disse a meteorologista Angela Ruiz.
Já na terça-feira (12), também há condições para pancadas de chuva. No Sul do Estado, há risco de chuva forte e alerta para temporais com chuva persistente. O Climatempo afirma que grandes volumes de chuva devem ser acumulados até o período da noite naquela região.

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Previsão de vento e chuva forte para o ES nesta terça-feira

Além da chuva, rajadas de vento podem acontecer no Sul capixaba, variando de 60 a 80km/h. Com isso, as condições são para chuva forte com raios e rajadas de vento.
Também há potencial para alagamentos na Grande Vitória, com chuva constante, intensa e volumosa.Nas demais áreas do Estado, o Climatempo pede atenção para o risco de pancadas de chuva isoladas de moderada a forte intensidade com raios e rajadas de vento.
Já a quarta-feira (13), deve seguir com a umidade bastante elevada e tempo instável. No Norte capixaba, o dia deve ser marcado por céu nublado e chuva. Em Vitória, deve haver abertura de sol, intercalando com períodos de chuva a qualquer hora.

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