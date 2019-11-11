Temperatura deve cair 8ºC em cidades do ES, diz Climatempo

Temperatura deve cair 8ºC de um dia para o outro em cidades do ES Crédito: Pixabay | geralt

Por conta da passagem de uma frente fria que promete diminuir o calorão, toda a Grande Vitória deve ter uma queda significativa de temperatura. Desta segunda-feira (11) em Vitória  com máxima de 35ºC  para terça-feira (12), com máxima de 27ºC, a previsão é de que haja uma queda de 8ºC. As informações são do Instituto Climatempo.

Já na Serra , a máxima para esta segunda (11) é de 37º, e na terça-feira (12), a máxima será de 29ºC  o que também expressa uma queda de 8ºC, assim como em Cariacica : com máxima de 36ºC hoje e máxima de 28ºC amanhã.

"Não podemos dizer que a queda será brusca porque ela só é brusca quando a temperatura cai muito em poucas horas, em um pequeno intervalo de tempo", disse a meteorologista Angela Ruiz.

Já na terça-feira (12), também há condições para pancadas de chuva. No Sul do Estado, há risco de chuva forte e alerta para temporais com chuva persistente. O Climatempo afirma que grandes volumes de chuva devem ser acumulados até o período da noite naquela região.

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Além da chuva, rajadas de vento podem acontecer no Sul capixaba, variando de 60 a 80km/h. Com isso, as condições são para chuva forte com raios e rajadas de vento.

Também há potencial para alagamentos na Grande Vitória, com chuva constante, intensa e volumosa.Nas demais áreas do Estado, o Climatempo pede atenção para o risco de pancadas de chuva isoladas de moderada a forte intensidade com raios e rajadas de vento.