Previsão de vento e chuva forte para o ES nesta terça-feira

Após semanas de calor e sol forte no Espírito Santo, a chuva pode chegar nesta terça-feira (12) em todo o Estado. Segundo informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), haverá uma mudança brusca no tempo, o que deve ocasionar chuva forte nas regiões da Grande Vitória, Serrana e Sul do Estado.
Além disso, haverá uma queda de 8°C na temperatura em Vitória desta segunda-feira (11) para a terça-feira (12).
A Marinha do Brasil também emitiu um alerta de ventos fortes que podem atingir o Litoral Sul do Espírito Santo entre a madrugada desta terça-feira (12) e a tarde de quarta (13).