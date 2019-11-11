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Mudança no tempo

Previsão de vento e chuva forte para o ES nesta terça-feira

A chuva forte deve atingir as regiões da Grande Vitória, Serrana e Sul do Estado. Haverá uma queda de 8°C na temperatura em Vitória nesta terça-feira (12)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 nov 2019 às 13:13

Publicado em 11 de Novembro de 2019 às 13:13

Chuva e frio na Grande Vitória Crédito: Ricardo Medeiros
Após semanas de calor e sol forte no Espírito Santo, a chuva pode chegar nesta terça-feira (12) em todo o Estado. Segundo informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), haverá uma mudança brusca no tempo, o que deve ocasionar chuva forte nas regiões da Grande Vitória, Serrana e Sul do Estado.
Além disso, haverá uma queda de 8°C na temperatura em Vitória desta segunda-feira (11) para a terça-feira (12). 
A Marinha do Brasil também emitiu um alerta de ventos fortes que podem atingir o Litoral Sul do Espírito Santo entre a madrugada desta terça-feira (12) e a tarde de quarta (13).

Veja Também

Marinha emite alerta de ventos fortes para o litoral Sul do ES

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