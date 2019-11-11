Marinha emite alerta de ventos fortes para o litoral Sul do ES

A Marinha do Brasil emitiu um alerta de ventos fortes que podem atingir o litoral Sul do Espírito Santo entre a madrugada desta terça-feira (12) e a tarde de quarta (13). Os ventos podem alcançar os 60 km/h entre Itaoca e Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro.
A Marinha pede que pescadores e a tripulação de pequenas embarcações tenham cuidado ao entrar no mar e consultem no site do órgão as condições de navegação.
PREVISÃO DO TEMPO
Nesta segunda-feira (11), o aumento da nebulosidade provoca pancadas de chuva, a partir da tarde, na região do Caparaó e Oeste da região Serrana. As informações são do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper). Na região das "três santas" e na Grande Vitória, previsão de chuva rápida a noite. Não há previsão de chuva nas demais áreas do Estado. Na Grande Vitória, a temperatura vai variar entre 24° e 36°.