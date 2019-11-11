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60 km/h

Marinha emite alerta de ventos fortes para o litoral Sul do ES

A Marinha pede que pescadores e a tripulação de pequenas embarcações tenham cuidado ao entrar no mar e consultem no site do órgão as condições de navegação
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 nov 2019 às 08:22

Publicado em 11 de Novembro de 2019 às 08:22

Ventos fortes podem atingir o litoral Sul do ES Crédito: Vitor Jubini
Marinha do Brasil emitiu um alerta de ventos fortes que podem atingir o litoral Sul do Espírito Santo entre a madrugada desta terça-feira (12) e a tarde de quarta (13). Os ventos podem alcançar os 60 km/h entre Itaoca e Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro.
A Marinha pede que pescadores e a tripulação de pequenas embarcações tenham cuidado ao entrar no mar e consultem no site do órgão as condições de navegação.

PREVISÃO DO TEMPO

Nesta segunda-feira (11), o aumento da nebulosidade provoca pancadas de chuva, a partir da tarde, na região do Caparaó e Oeste da região Serrana.  As informações são do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper). Na região das "três santas" e na Grande Vitória, previsão de chuva rápida a noite. Não há previsão de chuva nas demais áreas do Estado.  Na Grande Vitória, a temperatura vai variar entre 24° e 36°. 

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