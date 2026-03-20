Cidade do Samba terá espaço para 10 escolas e Canal de Camburi tem nova data de entrega

Publicado em 20 de março de 2026 às 15:24
A Prefeitura de Vitória assinou, na última quarta-feira (18), a ordem de serviço com a empresa responsável por construir a Cidade do Samba, nas imediações do Sambão do Povo, em Mário Cypreste. Mesmo com a assinatura, ficou a dúvida de como seria a divisão do espaço, uma vez que o projeto anunciado previa sete barracões, mas hoje o Grupo Especial do carnaval capixaba conta com dez escolas.
Na manhã desta sexta-feira (20), em entrevista à CBN Vitória, o prefeito Lorenzo Pazolini (Republicanos) destacou que a contratação da empresa é em regime integrado. Isso significa que a construtora, a partir dos projetos iniciais elaborados pela prefeitura, terá 180 dias para elaborar a proposta final e 450 dias para executar as obras. Assim, será possível adequar o espaço para receber todas as escolas do Grupo Especial.
"O desfile agora mudou, nós tínhamos a Série Ouro e a Série Especial e, agora, a Série Especial passou a ter dois dias (10 escolas), sexta e sábado. Isso foi posterior ao lançamento do edital. Agora nós vamos adequar para ter o espaço para cada escola", explicou.
A construção da Cidade do Samba está orçada em R$ 51 milhões e tem por objetivo fazer com que as escolas tenham um espaço mais próximo ao Sambão do Povo para construir as alegorias e fantasias, evitando perdas no transporte entre as quadras e o espaço onde ocorre o desfile.
Sobre as obras do Canal de Camburi, o prefeito disse que a expectativa era inaugurar a primeira etapa, que vai da Ponte de Camburi até as imediações do bairro Barro Vermelho, em 4 de abril, mas, por conta da chuva, a abertura deve ficar para as semanas seguintes.
"Com a chuva dos últimos dias, o cronograma foi um pouco alterado, mas está bastante adiantado. Talvez possa não estar pronto no dia 4, mas é importante destacar que o cronograma era para frente; nós estamos adiantando. Não tem rompimento de promessa. Esse trecho pode ser adiado para uma ou duas semanas. As obras avançaram até a Ponte Ayrton Senna; cerca de 90% está pronto", declarou.
O valor do investimento é de R$ 219 milhões. A primeira fase de reurbanização vai da Ponte de Camburi até a nova passarela na altura do bairro Santa Luíza. A partir dali, começará a segunda etapa, prevista para ser licitada no primeiro semestre deste ano.
Quando concluída, será possível caminhar e pedalar da orla da praia até a Ponte da Passagem por dentro do canal, sem necessariamente precisar entrar nas ruas do bairro.
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