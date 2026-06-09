Notebook para trabalho: veja dicas certeiras para escolher o melhor modelo

Esquecendo um pouco os HDs convencionais; um SSD NVMe garante uma inicialização rápida do sistema, abertura instantânea de programas e agilidade na transferência de arquivos. Um mínimo de 256GB é aceitável, mas 512GB é o recomendado para quem precisa de espaço para arquivos locais e maior velocidade.



Outra coisa que impacta diretamente no conforto visual e na produtividade é a qualidade da tela. Uma resolução Full HD (1920x1080) é o mínimo aceitável, e painéis IPS são preferíveis pela fidelidade de cores e amplos ângulos de visão, que são essenciais para longas horas de trabalho. Já os tamanhos da tela ficam entre 13 e 14 polegadas os que oferecem uma excelente portabilidade, enquanto 15.6 polegadas são mais ideais para quem precisa de mais área de trabalho ou teclado numérico.