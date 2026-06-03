Você sabe a hora certa de trocar o seu iPhone? Conheça os principais sinais

Outro fator que também pesa na decisão é a falta de armazenamento em modelos com 64GB e até os de 128GB se tornam um problema constante, dificultando o uso de fotos, vídeos e aplicativos por conta da grande ocupação de memória que eles já estão armazenando.



A evolução das câmeras é outro ponto interessante, pois, se você busca melhor qualidade em fotos e vídeos, recursos como modo noite, zoom óptico avançado e gravação em 4K/60fps nos modelos mais recentes podem ser um grande atrativo, sendo mais um motivo para uma possível troca.



Por fim, danos físicos como telas quebradas, botões ou touches inoperantes ou problemas de resistência à água -cujo reparo ultrapassa 50% do valor de um novo aparelho- tornam a troca uma opção mais lógica para o comprador. Por isso, nestes casos, a preferência do público é comprar um modelo mais recente, já que o aparelho vem se provando muito mais resistente com a evolução dos modelos.

