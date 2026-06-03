Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Troca de celular

Você sabe a hora certa de trocar o seu iPhone? Conheça os principais sinais

Conheça todas os indícios de que o seu iPhone deve ser trocado para uma versão mais atualizada que o atual

Publicado em 03 de Junho de 2026 às 16:02

Públicado em 

03 jun 2026 às 16:02
Clube A Gazeta

Colunista

Clube A Gazeta

Saiba as cacterísticas que indicam que chegou a hora de trocar o seu iPhone. Fonte: Canva

Decidir o momento ideal para trocar seu iPhone pode ser algo complicado, afinal, esses aparelhos são feitos para durar. No entanto, alguns sinais claros indicam que o investimento em um novo modelo se torna muito mais vantajoso do que insistir no antigo. E entender esses indicadores garante que você aproveite ao máximo a tecnologia e evite frustrações futuramente. Por isso, hoje você entenderá todos os indícios de que a hora de trocar o seu iphone chegou.

Saúde da bateria e o desempenho do aparelho

A saúde da bateria é um dos primeiros e mais importantes sinais que o aparelho deve ser trocado. Quando a capacidade máxima da bateria cai para abaixo de 80%, o iOS pode ativar um recurso de gerenciamento de desempenho. Isso significa que seu iPhone intencionalmente se torna mais lento para evitar desligamentos inesperados.

Trocar a bateria pode até vir a oferecer uma vida extra, mas se o aparelho já possui alguns anos, o custo-benefício dessa troca pode não compensar, justamente por ser um modelo mais antigo e que possivelmente não receberá atualizações num futuro próximo.

Já a lentidão geral do sistema, aplicativos que demoram para abrir ou travam constantemente, e a dificuldade em realizar multitarefas no celular são indicativos claros de que o hardware do aparelho está defasado e não acompanha mais as exigências dos softwares modernos, sendo outro indicativo de necessidade de troca.

Carregador Turbo 55w USB-C Com Cabo Tipo C 1 Metro Fonte Bivolt 110v/220v

Carregador Turbo 55w USB-C Com Cabo Tipo C 1 Metro Fonte Bivolt 110v/220v

Carregador Turbo Usb-c Com Cabo Tipo C 1 Metro

Carregador Turbo Usb-c Com Cabo Tipo C 1 Metro

Carregador 50W + Cabo Compatível iPhone

Carregador 50W + Cabo Compatível iPhone

Carregador turbo 40w compatível com iPhone x xr 8 11 12 13 14 Plus Pro Max

Carregador turbo 40w compatível com iPhone x xr 8 11 12 13 14 Plus Pro Max

Carregador Turbo 30W TIPO C

Carregador Turbo 30W TIPO C

Aparelhos compatíveis com o IOS 26 no ano de 2026. Fonte: Site Oficial da Apple

Atualizações do iOS

Modelos mais antigos, como o iPhone X, XS, XR, 8 e 8 Plus, já deixaram de receber as versões mais recentes do sistema operacional, como o iOS 26 (última atualização). E sem essas atualizações, o aparelho fica vulnerável a falhas de segurança e muitos aplicativos podem parar de funcionar corretamente ou sequer conseguem ser instalados. Isso limita drasticamente a usabilidade e a segurança do seu dispositivo, tornando o aparelho incapaz de lidar com as demandas atuais.

Apple iPhone 15 (256 GB) — Azul

Apple iPhone 15 (256 GB) — Azul

Apple iPhone 17 de 256 GB — Preto

Apple iPhone 17 de 256 GB — Preto

Apple iPhone 16e de 256 GB — Branco

Apple iPhone 16e de 256 GB — Branco

Apple iPhone 16 (256 GB) – Preto

Apple iPhone 16 (256 GB) – Preto

iPhone 17 Pro 256GB - Laranja-cósmico

iPhone 17 Pro 256GB - Laranja-cósmico

iPhone 17e 256GB Branco

iPhone 17e 256GB Branco

iPhone 17 Pro Max 256GB - Prateado

iPhone 17 Pro Max 256GB - Prateado

Armazenamento, câmera e danos físicos

Outro fator que também pesa na decisão é a falta de armazenamento em modelos com 64GB e até os de 128GB se tornam um problema constante, dificultando o uso de fotos, vídeos e aplicativos por conta da grande ocupação de memória que eles já estão armazenando.

A evolução das câmeras é outro ponto interessante, pois, se você busca melhor qualidade em fotos e vídeos, recursos como modo noite, zoom óptico avançado e gravação em 4K/60fps nos modelos mais recentes podem ser um grande atrativo, sendo mais um motivo para uma possível troca.

Por fim, danos físicos como telas quebradas, botões ou touches inoperantes ou problemas de resistência à água -cujo reparo ultrapassa 50% do valor de um novo aparelho- tornam a troca uma opção mais lógica para o comprador. Por isso, nestes casos, a preferência do público é comprar um modelo mais recente, já que o aparelho vem se provando muito mais resistente com a evolução dos modelos.

Veja Também 

Imagem de destaque

Como cuidar dos seus cabos de celular (certamente não da maneira como você está fazendo)

Imagem de destaque

O que é um "smart ring"? Você usaria o acessório? Especialista orienta sobre uso!

Imagem de destaque

Powerbank: aprenda a escolher a melhor bateria portátil

Ícone Clube
Aproveite muitos descontos exclusivos. Confira os parceiros do Clube A Gazeta.
ACESSE AGORA

Caro leitor (a),

Esta reportagem foi produzida com total independência editorial por nossa equipe com ajuda de especialistas entrevistados. Caso o leitor queira adquirir algum produto a partir dos links disponibilizados no texto, A Gazeta deixa claro cinco pontos:1 - Como participantes do Programa de Associados, somos remunerados pelas compras qualificadas efetuadas;2 - A empresa pode auferir receita por meio de parcerias comerciais;3 - Não temos qualquer controle ou responsabilidade acerca da eventual experiência de compra feita a partir dos links disponíveis;4 - Questionamentos ou reclamações em relação ao produto, processo de compra, pagamento e entrega deverão ser direcionados diretamente ao lojista responsável;5 - Os preços e disponibilidade podem variar e até o fechamento desta matéria.

Clube A Gazeta

Beneficios que estao presentes no seu dia a dia. Acompanhe todas as novidades e o que e exclusivo para os socios do Clube A Gazeta

Tópicos Relacionados

Celulares Celular Digital
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Investimentos, reforma tributária, aplicação financeira, mercado financeiro
Para ganhar do CDI, esqueça o CDI
Imagem de destaque
A guerra do Pix — e por que, de novo, a razão está do nosso lado
Imagem de destaque
Por que Padre Zezinho está (de novo) na mira de católicos tradicionalistas: 'Sou agredido todos os dias, falam que sou um câncer para a Igreja'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados