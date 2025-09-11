Lançamento do iPhone 17: saiba quais modelos ainda valem a pena comprar

iPhone 17 Pro destacando o novo design e sistema de câmeras triplas de 48MP. Crédito: Apple

A Apple finalmente revelou informações sobre o iPhone 17, e as novidades são mais impactantes do que muitos esperavam. A nova linha traz três modelos distintos: iPhone 17, iPhone 17 Pro e iPhone 17 Pro Max, com mudanças significativas de design, novos recursos de câmera e melhorias de desempenho com os chips A19 e A19 Pro. Se você está no dilema entre aguardar o lançamento ou aproveitar as oportunidades que surgiram com os modelos anteriores, este guia vai te ajudar a tomar a decisão mais acertada para seu bolso e suas necessidades.

O que muda no iPhone 17: as novidades que realmente importam

O iPhone 17 standard chega com uma proposta interessante. Pela primeira vez, todos os modelos da linha ganham tela ProMotion de 120Hz, uma tecnologia antes restrita apenas aos modelos Pro, além do novo chip A19, que é 20% mais rápido que a geração anterior. A tela cresceu para 6,3 polegadas e todos os lançamentos começam com armazenamento de 256GB.

A grande surpresa fica por conta do sistema de câmeras. Os modelos Pro e Pro Max recebem um upgrade significativo com sistema de câmeras aprimoradas incluindo zoom óptico de 4x, enquanto a configuração tripla traz sensor principal de 48MP, ultrawide de 48MP e periscópio de 48MP com capacidade de zoom de até 5x.

Mas a estrela da apresentação foi o iPhone 17 Air. Este modelo revolucionário promete ser o celular mais fino da marca com espessura de apenas 5,5 milímetros, redefinindo completamente o conceito de portabilidade premium.

Performance e conectividade de última geração

O chip A19 Pro dos modelos premium conta com sistema de refrigeração mais eficiente, enquanto toda a linha traz conectividade 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, USB-C e roda o mais recente iOS 26.

Para quem trabalha com fotografia ou produção de conteúdo, a câmera telefoto de 48 megapixels dos modelos Pro oferece zoom óptico de impressionantes 8x, colocando estes aparelhos em outro patamar técnico.

Modelos anteriores: a oportunidade que você esperava

Com o lançamento do iPhone 17, uma excelente notícia surge para quem busca economia sem abrir mão da qualidade Apple. O iPhone 16, que custava R$ 7.799 no lançamento, já pode ser encontrado com descontos significativos nas principais varejistas.

A situação fica ainda mais interessante para modelos mais antigos. O iPhone 15, lançado por R$ 7.299, passou por reduções consideráveis de preço, criando uma oportunidade única de custo-benefício para quem busca tecnologia Apple premium.

Em promoções recentes, é possível encontrar o iPhone 16 de 128GB com descontos que chegam a mais de R$ 1.500 em relação ao preço oficial da Apple. Para muitos usuários, esta pode ser a porta de entrada ideal para o ecossistema Apple.

Vale a pena esperar ou comprar agora?

A decisão depende do seu perfil de uso. Se você precisa das tecnologias mais avançadas como o novo sistema de câmeras com zoom 8x, o chip A19 Pro ou o design ultrafino do Air, vale aguardar o iPhone 17.

Porém, se busca um excelente smartphone Apple com ótimo custo-benefício, especialistas recomendam avaliar o iPhone 15 Pro em promoção, que oferece melhor valor quando o iPhone 16 ultrapassa R$ 6.000.

Os cortes de preço recentes no iPhone 16 chegaram a 13%, com a versão de 128GB custando R$ 6.799 na loja oficial da Apple - mas nas varejistas parceiras, os descontos podem ser ainda maiores.

Onde encontrar as melhores ofertas

O timing atual é estratégico: a Apple elevou suas encomendas para 100 milhões de unidades do iPhone 17 em 2025, sinalizando confiança na demanda, mas isso também significa que os estoques dos modelos anteriores precisam ser escoados rapidamente.

A chegada do iPhone 17 marca um novo capítulo na história dos smartphones premium, mas também abre uma janela única de oportunidades para quem busca tecnologia Apple de qualidade por preços mais acessíveis. A escolha é sua: investir no futuro ou aproveitar o presente com economia garantida.

Para quem decidiu aproveitar as oportunidades dos modelos anteriores, a seguir indicamos alguns modelos com excelentes condições de pagamento e preços competitivos para toda a linha iPhone.

Este vídeo pode te interessar

A Gazeta integra o Saiba mais