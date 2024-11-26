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Negociação on-line

iPhone lidera venda de usados no ES; veja produtos mais procurados

Tendência de consumo de produtos de segunda mão no Espírito Santo segue o padrão nacional, com busca por itens de qualidade e mais baratos que os novos

Publicado em 26 de Novembro de 2024 às 11:16

João Barbosa

João Barbosa

Publicado em 

26 nov 2024 às 11:16
iPhone, celular, smartphone
iPhone foi o produto mais negociado este ano em plataforma de compras e vendas on-line Crédito: Divulgação
Comprar algo novo sempre gera uma sensação de conquista e realização pessoal. Entretanto, de itens pessoais a automóveis, passando por equipamentos eletrônicos, os preços têm se tornando cada vez mais elevados no país. Para não deixar os desejos de consumo passarem em vão, a solução para boa parte da população tem sido recorrer aos produtos usados.
No Espírito Santo, na lista dos itens usados mais vendidos, o iPhone – smartphone fabricado pela Apple – foi o produto mais negociado de janeiro a outubro deste ano, acumulando 29% das vendas da plataforma de compras e vendas on-line OLX. Na sequência, geladeiras foram as mais negociadas, com 21% dos acordos, seguida por mesa (13%), fogão (9%) e notebook (9%).
Para novembro, segundo a OLX, a tendência é que essas categorias de produtos se mantenham em alta. Isso porque, segundo a pesquisa nacional de intenção de compra elaborada pelo portal para a Black Friday, os eletrônicos e celulares são os itens mais desejados, como afirmaram 62% dos entrevistados no país. Outros 56% querem adquirir roupas, enquanto 55% olham para os eletrodomésticos. As respostas seguem a mesma tendência de consumo de 2023, quando celulares e smartphones também lideraram as vendas da plataforma.
Segundo Flávio Passos, vice-presidente de Bens e Consumos do Grupo OLX, a venda de produtos usados no Espírito Santo segue a tendência nacional, com os iPhones e geladeiras como os itens mais comercializados no ano.
“Quem compra costuma fazer bons negócios. O iPhone 11, por exemplo, o mais vendido entre os celulares usados da Apple, custa em média 18% menos em comparação com o mesmo produto novo. Quem anuncia também encontra vantagens, já que não há taxa para os vendedores”, comenta Flávio.
Plataformas de compra e venda on-line são procuradas para quem busca por praticidade em busca de uma nova aquisição ou renda extra
Plataformas de compra e venda on-line são procuradas para quem busca negociar produtos usados Crédito: Freepik

É seguro comprar itens usados pela internet?

Comprar itens usados na internet ainda gera algumas inseguranças nos consumidores, principalmente relacionadas à qualidade e à procedência dos produtos. A plataforma elenca algumas dicas para evitar transtornos:
  • Tire todas as dúvidas pelo chat e pelos canais oficiais das plataformas, evitando levar a conversa para aplicativos de mensagens;

  • Preste atenção na etapa de conclusão da compra e não siga caso identifique alguma atitude suspeita;

  • Não divulgue seus dados pessoais nem seu número de celular;

  • Desconfie de preços ou ofertas muito abaixo do mercado;

  • Verifique na plataforma informações sobre o vendedor, como tempo de conta;

  • Se possível, opte em fazer o pagamento diretamente na plataforma. Assim, é possível contar com as ferramentas de garantia dos sites;

  • Sempre peça a nota fiscal original da compra do item que está negociando. Desta forma, há certeza da legalidade da procedência do produto e, caso ainda esteja na garantia, é possível ter acesso à assistência técnica oficial;

  • No caso de uma compra ou entrega presencial, escolha lugares públicos e movimentados, como praças, shoppings ou estações de metrô. E, se possível, sempre vá acompanhado de outro adulto;

  • As plataformas não solicitam códigos de confirmação ou de segurança. Seja por telefone, e-mail, chat ou aplicativos de mensagens. Se você receber algum contato em nome de alguma delas solicitando qualquer código ou senha, denuncie na plataforma;

  • As plataformas também não enviam e-mails com anexos ou links que redirecionam para fora da plataforma. Caso você receba alguma comunicação do tipo, não baixe nenhum tipo de documento e não clique nos links.
iPhone lidera venda de usados no ES

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