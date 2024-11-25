Jovens deixam de gastar em festas e delivery para investir de olho no futuro

Quando ainda estava no ensino médio, o estudante de Contabilidade Bruno Rocha começou a se interessar por economia, política e finanças pessoais. Ao fazer 18 anos, usou o dinheiro que havia guardado para abrir conta em uma corretora de investimentos. "Quebrei a cara algumas vezes, até aprender", admite. Depois de entrar para a faculdade e estudar sobre fundo imobiliário, o jovem afirma que passou a entender melhor o mercado financeiro. Hoje, reduz gastos com diversão para aplicar o dinheiro economizado pensando em planos futuros.
O comportamento de Bruno se assemelha ao de quase metade dos jovens da Geração Z, que inclui os nascidos entre 1997 e 2012, e dos adultos millennials (entre 1981 e 1996). Na pesquisa “Quem são os jovens investidores brasileiros?”, realizada este ano pela Rico, da XP Investimentos, 48% dos entrevistados disseram que deixam de frequentar festas ou sair no fim de semana para ter mais dinheiro para realizar investimentos.
Quando o assunto é alimentação, outros 37% afirmaram que evitam pedir delivery e 33% optam por não comer fora de casa. A pesquisa mostra ainda que 31% dos jovens viajam menos com o objetivo de poupar dinheiro para investir.
Aos 21 anos e prestes a se formar na Fucape, Bruno Rocha diz que investe em fundo imobiliário e renda fixa já pensando na aposentadoria. Além disso, também tem metas de curto e médio prazo, como viagens.
"No início, como não trabalhava ainda, me policiava bastante. Às vezes, eu queria sair, mas não estava com tanto dinheiro sobrando. Então, ficava pensando se ia ou não. A mesma coisa acontecia quando queria pedir algo para comer. Conforme foi passando o tempo, fui ficando mais disciplinado"
Atualmente, trabalhando e tendo renda fixa, Bruno já passou a programar a quantia que vai separar todo mês para fazer aporte em investimentos. Se algo mais sobrar, é para lá que o dinheiro vai também.
Comportamento financeiro
A pesquisa da XP ouviu 1.008 homens e mulheres na faixa etária de 24 a 35 anos, em todo o Brasil, que já realizam qualquer tipo de investimento financeiro.
A pesquisa ainda apontou algumas informações a respeito do comportamento financeiro dos jovens. Boa parte deles (48%) é novo nesse mundo, investindo há menos de três anos.
Aqueles com mais experiência, que investem entre quatro e seis anos, representam 22%, enquanto 21% iniciaram seus investimentos há menos de um ano.
Na hora de escolher as instituições financeiras, metade dos jovens (50%) optam por bancos digitais para fazer os investimentos. Outros 34% preferem utilizar plataformas, enquanto 16% ainda recorrem aos bancos tradicionais.
Outro dado da pesquisa mostra que os investimentos estão na rotina dos jovens. A maioria dos jovens (79%) faz investimentos de maneira programada, ou seja, separa um dinheiro mensalmente para aplicar.
Outros 21% não se programam e investem de forma esporádica, quando conseguem acumular uma maior quantia. Em relação à frequência que realizam novos investimentos, mais da metade dos jovens (65%) faz mensalmente, enquanto 18% realizam aportes semanalmente e 11% investem a cada trimestre.
Redes sociais e influenciadores são a principal fonte de informação para 52% dos jovens, seguidos por cursos sobre investimentos (44%) e assessores financeiros (28%).