PIB do Espírito Santo de 2022 apresentou queda em relação ao ano anterior. Crédito: Pixabay

A retração capixaba foi influenciada, principalmente, pelo aumento de custos de produção e redução do volume nas indústrias extrativas e de transformação. A primeira apresentou queda de 24,4%, enquanto a segunda, de 5,2%.

O setor extrativo, segundo o levantamento, foi impactado pela redução na extração de petróleo e gás e também de minério pelotizado. Já as indústrias de transformação foram afetadas pelo resultado negativo da metalurgia.

Compensaram a retração do setor, de 12,2%, as atividades industriais de eletricidade e gás, água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e descontaminação, que apresentaram expansão de 13,4%, e de construção, que teve resultado positivo de 6,4%.

Your browser does not support the audio element. PIB e participação do ES na economia nacional caíram em 2022

Além do Espírito Santo, apenas Pará e Rio Grande do Sul apresentaram retração. O Estado do Norte teve queda de 0,7%, e o do Sul, de 2,6%.

O desempenho capixaba – segundo pior do Brasil – vai na contramão do que se percebeu no ano anterior: em 2021, o Estado teve um crescimento de 6%, sendo a sexta maior expansão.

Um dos efeitos desta retração é a menor participação do Estado no PIB nacional. Em 2021, o Espírito Santo correspondia a 2,1% das riquezas brasileiras. Já em 2022, passou para 1,8%. Em contrapartida, a Região Sudeste como um todo – acompanhando a totalidade nacional – manteve variações positivas, mesmo com a desaceleração no ritmo do crescimento.

Apesar da retração, o Estado capixaba se manteve como o 14º maior PIB do país e o 9º maior PIB per capita (R$ 47.619) devido, em grande parte, à expansão da agropecuária, que variou positivamente 8,5% e alcançou representatividade de 5,9% na economia estadual – resultado histórico.

De acordo com o levantamento, um dos maiores responsáveis pelo crescimento do setor foi o café capixaba. A variedade arábica cresceu 45,6%, enquanto a conilon, 5,9%.

O volume de serviços também cresceu (5,3%), sendo impulsionado principalmente por transportes, armazenagem e correios (8,5%); informação e comunicação (8,8%); e outros serviços (12,5%).