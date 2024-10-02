Café e portos puxam PIB do setor de transportes no ES

Importante observar que a forte expansão se dá em cima de uma base que já é grande. O setor, que responde por 5,1% do PIB do Espírito Santo, reúne 3,9 mil empresas, arrecadou R$ 422 milhões de ICMS no primeiro semestre e emprega 69 mil pessoas. Só nos primeiros seis meses do ano foram abertos 2.669 postos de trabalho.