Governo do Estado oficializa criação de parque logístico no ES

- Formular o conceito da plataforma logística;
- Listar os ativos e as necessidades;
- Diretrizes para o masterplan da retroárea direta e indireta;
- Plano de ação e modelo de monitoramento e governança.
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