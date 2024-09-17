Governo do Estado oficializa criação de parque logístico no ES

"A produção do agro brasileiro, principalmente, está crescendo muito e não vai parar. Os portos, por sua vez, estão estrangulados. Veja a situação de Santos. A oportunidade que temos aqui no Espírito Santo é enorme, o hub logístico de Aracruz se apresenta com três portos (Portocel, Imetame e Vports), dois aeroportos (Aracruz e Linhares), Sudene e ZPE (Zona de Processamento de Exportações. A ideia do Parklog é alinhar investimentos e desenvolvimento de longo prazo. O Plano Diretor Municipal de Aracruz está para vencer, precisamos garantir que toda aquela área do entorno seja exclusiva para empreendimentos que tenham sinergia com o parque logístico. Precisamos potencializar uma vocação que está dada. Uma consultoria de renome será contratada para nos auxiliar neste trabalho", explicou Ricardo Ferraço.