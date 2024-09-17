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Infraestrutura

Governo do Estado oficializa criação de parque logístico no ES

Trata-se de um programa que visa desenvolver o potencial logístico da região que engloba os municípios de Colatina, João Neiva, Linhares, Aracruz e Serra

Públicado em 

17 set 2024 às 16:54
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Complexo industrial e portuário de Barra do Riacho, em Aracruz
Complexo industrial e portuário de Barra do Riacho, em Aracruz Crédito: Abdo Filho
Um decreto assinado pelo governador Renato Casagrande e publicado, nesta terça-feira (17), no Diário Oficial oficializa a criação do Parklog/ES. Trata-se de um programa, que ficará sob o comando do secretário de Desenvolvimento do Estado e vice-governador, Ricardo Ferraço, que visa desenvolver o potencial logístico da região que engloba os municípios de Colatina, João Neiva, Linhares, Aracruz e Serra.
O objetivo é reunir todos os atores (governos, órgãos reguladores entidades e setor produtivo) para dar a estrutura necessária (ferroviária, rodoviária, aeroportuária, educacional e social) para que a região tenha condições de ser uma das principais plataformas de exportação do agronegócio brasileiro, principalmente do Centro-Oeste. O maior desafio já está dado: a modernização da malha ferroviária que alimenta o complexo logístico.
"A produção do agro brasileiro, principalmente, está crescendo muito e não vai parar. Os portos, por sua vez, estão estrangulados. Veja a situação de Santos. A oportunidade que temos aqui no Espírito Santo é enorme, o hub logístico de Aracruz se apresenta com três portos (Portocel, Imetame e Vports), dois aeroportos (Aracruz e Linhares), Sudene e ZPE (Zona de Processamento de Exportações. A ideia do Parklog é alinhar investimentos e desenvolvimento de longo prazo. O Plano Diretor Municipal de Aracruz está para vencer, precisamos garantir que toda aquela área do entorno seja exclusiva para empreendimentos que tenham sinergia com o parque logístico. Precisamos potencializar uma vocação que está dada. Uma consultoria de renome será contratada para nos auxiliar neste trabalho", explicou Ricardo Ferraço.
Governo do Estado oficializa criação de parque logístico no ES

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As prioridades são:
  1. Formular o conceito da plataforma logística;
  2. Listar os ativos e as necessidades;
  3. Diretrizes para o masterplan da retroárea direta e indireta;
  4. Plano de ação e modelo de monitoramento e governança.

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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