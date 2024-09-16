As definições que podem mudar a realidade do Turismo no ES

O impacto tem tudo para ser bastante relevante. Pelas contas da Clia (Cruise Lines International Association) Brasil, cada passageiro que faz escala em uma cidade gasta, na média, R$ 600 por dia. Também na média são 3 mil desembarques por navio, portanto, quase R$ 2 milhões a mais em circulação a cada cruzeiro que parar por aqui. Quantos vão parar? Não se sabe ainda, mas vale analisar alguns números. Na última temporada, mais de 80 linhas passaram direto de Búzios (RJ) para Ilhéus (BA), ou seja, passaram por todo o litoral capixaba e não pararam. As oportunidades estão aí. A primeira escala de cruzeiro em Balneário Camboriú (SC) aconteceu em 2019, na temporada 2023/2024, foram 62 escalas. Se pegarmos as médias de gasto e desembarques da Clia, os viajantes injetaram mais de R$ 100 milhões na economia de lá na temporada que passou.