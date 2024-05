Sindiex monta grupo para planejar a economia do ES sem os incentivos fiscais

Terminal Portuário de Vila Velha (TVV), único terminal de contêineres do Estado. Crédito: Carlos Alberto Silva

O Sindicato do Comércio Importador e Exportador do Espírito Santo (Sindiex), que reúne os pesos pesados do comércio internacional capixaba, instalou, na manhã desta quinta-feira (09), o Conselho Estratégico de Comércio Exterior e Logística do Espírito Santo, batizado de Recomex-ES. O grupo - formado por empresários, executivos, dirigentes de entidades, advogados representantes do governo estadual e parlamentares - tem por objetivo montar uma estratégia para a economia do Estado para o pós-2032, último ano com os benefícios fiscais em funcionamento. A reforma tributária, aprovada no ano passado, põe fim na atual estrutura.

"Precisamos discutir e trabalhar para encontrarmos uma boa alternativa para a nossa economia para o pós-2032. Não se trata de uma mudança pequena, temos de estar preparados para o que está por vir. Para isso, precisamos debater, escutar, formular e correr atrás do que for necessário para nos mantermos bem", explicou Sidemar Acosta, presidente do Sindiex. "O importante é entender o cenário e observar as oportunidades que irão surgir. Temos um bom ambiente de negócios, boas relações institucionais, investimentos em portos saindo do papel, ótima localização geográfica pensando em Brasil e mundo... Temos um bom contexto, mas o que precisa ser melhorado para não sofrermos ali na frente? Temos que avançar na questão ferroviária, rodoviária, enfim, são vários os aspectos que serão discutidos, colocados e planejados para que as coisas caminhem com a velocidade necessária".

Importante sempre lembrarmos que a estrutura econômica do Espírito Santo, desde a erradicação dos cafezais, nos anos 60, foi toda montada em cima da concessão de incentivos fiscais. O Fundap (Fundo de Desenvolvimento das Atividades Portuárias), instituído no começo dos anos 70, com apoio do governo federal, foi o primeiro deles. A preocupação de governo e empresários é não entrar em uma espécie de vácuo no pós-2032, o que prejudicaria e desorganizaria a economia do Espírito Santo.

A instalação do Recomex-ES se deu nesta quinta, e, na semana que vem, dia 16, começam os trabalhos de fato. "Serão montados grupos de trabalho. Vamos definir como será o modelo e como se darão as entregas", disse Acosta.

Membros do Conselho Estratégico de Comércio Exterior e Logística do Espírito Santo. Crédito: Divulgação Sindiex/Caca Lima

Integrantes do Recomex-ES:

Sidemar Acosta (Presidente Sindiex)



Agnaldo Martins (1º Vice-presidente Sindiex)



Erimar Trindade (2º Vice-Presidente Sindiex)



Rachel Freixo (Subsecretária de Estado de Desenvolvimento)



Thiago Venâncio (SEFAZ)



Samir Nemmer



Bruno Barcelos



Rodrigo Judice



Leonardo Gonoring



Rodrigo de Paula (PGE)



Jasson Amaral (PGE)



Ricardo Campos



Lucas Mendonça



Marcelo Mendonça



Idalberto Moro (Sincades/Fecomércio)



Cezar Wagner Pinto (Sincades/Fecomércio)



Nailson Dalla Bernadina (ES em Ação)



Benicio Costa (SEFAZ)



Deputado Da Vitória



Deputado Marcelo Santos



Bruno Negris



Gustavo Guerra



Luciana Mattar

