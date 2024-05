Nova plataforma da Petrobras sai da China e está a caminho do ES

O navio-plataforma Maria Quitéria, da Petrobras, que vai operar no campo de Jubarte, Litoral Sul do Espírito Santo, já está a caminho do Brasil. A embarcação deixou a China, onde foi construída, na última segunda-feira (6), e chegará à Jubarte, pré-sal da Bacia de Campos, no segundo semestre. A unidade foi afretada pela Petrobras junto à Yinson, também responsável pela construção.