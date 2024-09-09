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Energia

Seacrest acelera exportação de petróleo produzido no Espírito Santo

A norueguesa Seacrest Petróleo é responsável pela operação dos maiores campos de óleo e gás em terra do Espírito Santo, todos no Norte capixaba

Públicado em 

09 set 2024 às 18:11
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Operação ship-to-ship (navio para navio)da Seacrest sendo realizada em Salvador
Operação ship-to-ship (navio para navio)da Seacrest sendo realizada em Salvador Crédito: Divulgação/Seacrest
A norueguesa Seacrest Petróleo, responsável pela operação dos maiores campos de óleo e gás em terra do Espírito Santo, todos no Norte capixaba, vem apresentando números relevantes de exportação. Desde que assumiu as operações que eram da Petrobras, em abril do ano passado, a companhia já carregou 17 navios no Terminal Norte Capixaba (porto localizado entre Linhares e São Mateus, responsável por escoar, mercado interno e externo, parte da produção) com 3,6 milhões de barris de petróleo. Deste total, 960 mil barris, em três navios, foram para o exterior. Todos para Cingapura.
Em todas as operações o petróleo foi carregado no Terminal Norte Capixaba e posteriormente transferido para outros navios, no Porto de Salvador, na Bahia, o famoso ship-to-ship (de navio para navio). Depois disso, em embarcações maiores, o óleo seguiu para o exterior. Agora em agosto, uma novidade importante. O navio contratado pela Seacrest saiu direto do Espírito Santo para os Estados Unidos, destino final do petróleo. O petroleiro levou aproximadamente 250 mil barris de óleo produzido em terra, no Norte capixaba.  
A produção onshore de petróleo é uma das grandes apostas de expansão industrial no Espírito Santo para os próximos anos. A Petrobras se desfez de todos os campos que possuía há décadas e empresas privadas (as junior oils), com expertise em campos maduros e com fome para encontrar novos campos, assumiram a empreitada. A expectativa é de que, em poucos anos, a produção triplique. Hoje, está em algo perto de 12 mil barris de óleo por dia. 

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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