Seacrest acelera exportação de petróleo produzido no Espírito Santo

Em todas as operações o petróleo foi carregado no Terminal Norte Capixaba e posteriormente transferido para outros navios, no Porto de Salvador, na Bahia, o famoso ship-to-ship (de navio para navio). Depois disso, em embarcações maiores, o óleo seguiu para o exterior. Agora em agosto, uma novidade importante. O navio contratado pela Seacrest saiu direto do Espírito Santo para os Estados Unidos, destino final do petróleo. O petroleiro levou aproximadamente 250 mil barris de óleo produzido em terra, no Norte capixaba.