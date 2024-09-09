Seacrest acelera exportação de petróleo produzido no Espírito Santo

A norueguesa Seacrest Petróleo, responsável pela operação dos maiores campos de óleo e gás em terra do Espírito Santo, todos no Norte capixaba,
vem apresentando números relevantes de exportação. Desde que assumiu as operações que eram da Petrobras, em abril do ano passado, a companhia já carregou 17 navios no Terminal Norte Capixaba (porto localizado entre Linhares e São Mateus, responsável por escoar, mercado interno e externo, parte da produção) com 3,6 milhões de barris de petróleo. Deste total, 960 mil barris, em três navios, foram para o exterior. Todos para Cingapura.
Em todas as operações o petróleo foi carregado no Terminal Norte Capixaba e posteriormente transferido para outros navios, no Porto de Salvador, na Bahia, o famoso ship-to-ship (de navio para navio). Depois disso, em embarcações maiores, o óleo seguiu para o exterior. Agora em agosto, uma novidade importante. O navio contratado pela Seacrest saiu direto do Espírito Santo para os Estados Unidos, destino final do petróleo. O petroleiro levou aproximadamente 250 mil barris de óleo produzido em terra, no Norte capixaba.