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Saúde privada

Unimed amplia projeto e vai fazer hospital na Serra

Originalmente a cooperativa previa uma unidade para atendimentos de menor gravidade, mas desisitiu da ideia. Primeira fase do Hospital Unimed Serra deve ser entregue até julho de 2025

Públicado em 

09 set 2024 às 03:50
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Hospital Unimed
Hospital Unimed, bairro São Geraldo, Serra Crédito: Carlos Alberto Silva
A diretoria da Unimed Vitória bateu o martelo e vai colocar de pé um novo hospital, na Serra. O empreendimento ficará no local onde já está sendo construído o que seria um Pronto Atendimento. O projeto passou por uma ampla reestruturação e agora será um hospital com, a princípio, 105 leitos (o que fica na Leitão da Silva tem 195). O investimento ficará na casa dos R$ 200 milhões e a inauguração está prevista para o primeiro semestre de 2025.
"A previsão original era de um pronto atendimento com hospital dia (para casos de menor gravidade, quando o paciente pode ser liberado em menos de 24 horas). O Hospital Unimed Serra terá, além de mais de 100 leitos, um amplo parque de diagnóstico, consultórios e atendimento de emergência. Vamos entregar o Hospital Unimed Serra até julho do ano que vem", disse Fabiano Pimentel, presidente da Unimed Vitória.

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A ampliação do atendimento na Serra é estratégica para a cooperativa, afinal, é o município que mais cresce, na últimas décadas, em termos populacionais e econômicos. A Serra já abriga um grande contingente de clientes Unimed e a perspectiva é de mais crescimento.
O terreno da cooperativa tem 24 mil m² e, mesmo depois do hospital pronto, ainda haverá grande margem para futuras expansões. Ele fica na Norte-Sul, perto do Terminal de Carapina e, portanto, de Jardim Camburi, o maior bairro de Vitória.

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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