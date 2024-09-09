Unimed amplia projeto e vai fazer hospital na Serra

Hospital Unimed, bairro São Geraldo, Serra Crédito: Carlos Alberto Silva

A diretoria da Unimed Vitória bateu o martelo e vai colocar de pé um novo hospital, na Serra. O empreendimento ficará no local onde já está sendo construído o que seria um Pronto Atendimento. O projeto passou por uma ampla reestruturação e agora será um hospital com, a princípio, 105 leitos (o que fica na Leitão da Silva tem 195). O investimento ficará na casa dos R$ 200 milhões e a inauguração está prevista para o primeiro semestre de 2025.

"A previsão original era de um pronto atendimento com hospital dia (para casos de menor gravidade, quando o paciente pode ser liberado em menos de 24 horas). O Hospital Unimed Serra terá, além de mais de 100 leitos, um amplo parque de diagnóstico, consultórios e atendimento de emergência. Vamos entregar o Hospital Unimed Serra até julho do ano que vem", disse Fabiano Pimentel, presidente da Unimed Vitória.

A ampliação do atendimento na Serra é estratégica para a cooperativa, afinal, é o município que mais cresce, na últimas décadas, em termos populacionais e econômicos. A Serra já abriga um grande contingente de clientes Unimed e a perspectiva é de mais crescimento.