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De mudança

Cesan já definiu os prédios para a sua nova sede

O comando da companhia estadual de saneamento continuará no Centro de Vitória. Um dos imóveis já está com a estatal o outro ainda depende de tranferência

Públicado em 

07 set 2024 às 03:50
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Antigo Fórum Cível de Vitória, na Cidade Alta
Antigo Fórum Cível de Vitória, na Cidade Alta Crédito: Fernando Madeira
Os edifícios do antigo Fórum Muniz Freire e onde ainda funciona o Fórum Criminal de Vitória, um de frente para o outro no Centro da Capital, abrigarão a nova sede da Cesan. O Muniz Freire já foi transferido para a companhia de saneamento e as obras começam nos próximos dias. O prédio das varas criminais, que irão para uma estrutura comprada pelo Tribunal de Justiça na Mata da Praia, ainda está ocupado, mas já teve a posse solicitada pela Cesan.
O projeto de como ficarão os prédios ainda está sendo elaborado e, por isso, o valor do investimento ainda não foi fechado. A ideia é colocar 700 funcionários nas novas estruturas diariamente. Hoje, 580 trabalham fora do Centro de Vitória. Só o Muniz Freire, que tem 7 mil m² de área construída, receberá 450 pessoas (sem contar os visitantes). A meta é iniciar a mudança já no começo de 2025.
"A centralização das unidades da Cesan representa um passo fundamental na estratégia de modernização e eficiência da empresa. Os imóveis em questão, localizados no Centro de Vitória, atendem às expectativas. A mudança visa não apenas a melhoria dos processos internos, mas também a criação de um ambiente de trabalho mais dinâmico e favorável para os colaboradores", explicou Munir Abud, presidente Cesan.
Pelas contas da estatal, a economia anual com a mudança se aproximará de R$ 1 milhão: R$ 600 mil com aluguéis e R$ 250 mil com deslocamentos. Em princípio todos os funcionários que estão no edifício Rui Barbosa, na avenida Leitão da Silva, sairão de lá e alguns da base de Carapina.
Hoje, o administrativo da Cesan está espalhado por vários prédios, principalmente em Vitória. O comando da empresa, que vai para o Muniz Freire, hoje está no edifício Bemge, no Centro. Abud já havia comunicado o governador Renato Casagrande que faria a mudança, o único pedido foi para que o Centro da Capital não fosse desprestigiado. A Cesan chegou a avançar em algumas negociações (caso do antigo Tribunal Regional do Trabalho), mas acabou não fechando.

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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