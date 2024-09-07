Cesan já definiu os prédios para a sua nova sede

Os edifícios do antigo Fórum Muniz Freire e onde ainda funciona o Fórum Criminal de Vitória, um de frente para o outro no Centro da Capital, abrigarão a nova sede da Cesan. O Muniz Freire já foi transferido para a companhia de saneamento e as obras começam nos próximos dias. O prédio das varas criminais, que irão para uma estrutura comprada pelo Tribunal de Justiça na Mata da Praia,
ainda está ocupado, mas já teve a posse solicitada pela Cesan.
O projeto de como ficarão os prédios ainda está sendo elaborado e, por isso, o valor do investimento ainda não foi fechado. A ideia é colocar 700 funcionários nas novas estruturas diariamente. Hoje, 580 trabalham fora do Centro de Vitória. Só o Muniz Freire, que tem 7 mil m² de área construída, receberá 450 pessoas (sem contar os visitantes). A meta é iniciar a mudança já no começo de 2025.
Pelas contas da estatal, a economia anual com a mudança se aproximará de R$ 1 milhão: R$ 600 mil com aluguéis e R$ 250 mil com deslocamentos. Em princípio todos os funcionários que estão no edifício Rui Barbosa, na avenida Leitão da Silva, sairão de lá e alguns da base de Carapina.