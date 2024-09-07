Cesan já definiu os prédios para a sua nova sede

O projeto de como ficarão os prédios ainda está sendo elaborado e, por isso, o valor do investimento ainda não foi fechado. A ideia é colocar 700 funcionários nas novas estruturas diariamente. Hoje, 580 trabalham fora do Centro de Vitória. Só o Muniz Freire, que tem 7 mil m² de área construída, receberá 450 pessoas (sem contar os visitantes). A meta é iniciar a mudança já no começo de 2025.