OAB aciona Corregedoria após denúncia de agressão a advogado no ES

A Ordem dos Advogados do Brasil no Espírito Santo (OAB/ES) pediu à Corregedoria da Polícia Militar a apuração de uma denúncia de agressão contra um advogado dentro da Delegacia de Aracruz, no Norte do Espírito Santo, na quinta-feira (11).





Segundo a OAB/ES, o advogado, de 41 anos, acompanhava um cliente na delegacia quando foi abordado por um policial militar que teria adotado uma postura agressiva. Conforme o relato do denunciante, o PM o agarrou pelo pescoço, apertou seus braços e mãos e rasgou o terno que ele usava. De acordo com o advogado, uma bolsa onde guardava documentos foi retirada à força e ele também teria sido pressionado a entregar o celular.





A reportagem procurou a Polícia Militar para comentar a denúncia e o pedido de investigação da OAB/ES. A corporação informou que o caso será apurado pela Corregedoria.