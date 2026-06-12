Portal com IA vai auxiliar combate à violência contra idosos; entenda

Embora o portal já esteja em fase final de homologação técnica e com previsão de ficar disponível para a população em cerca de um mês, essa é a primeira etapa de uma iniciativa que promete ser maior.





De acordo com a coordenadora, há planos ambiciosos para as próximas fases da ferramenta. "Esse é um projeto que tem uma ampliação enorme, vários desdobramentos. Inclusive, estamoss escrevendo outras partes do projeto que vão contemplar um sistema integrado para receber denúncias de violência de diversos âmbitos. Vale, por exemplo, para direitos humanos, incluindo crianças, adolescentes, mulheres, população negra, pessoas LGBT, pessoas em situação de rua, vários grupos sociais vulneráveis", afirma.





Ela também explica que a futura expansão funcionaria a partir de um painel gerencial de inteligência artificial que poderá cruzar esses dados de forma geográfica e temática e dar subsídios estratégicos de ações de prevenção.





Em relação à possibilidade de falsas denúncias ou trotes, a professora esclarece que esse cenário já é estudado pela equipe.





"Além disso, já existem estudos para que a IA verifique fakes, não só de texto, mas também de imagem. Então, verificar se existem denúncias que não são provenientes do contexto, porque existe um padrão [de denúncias falsas] que a IA consegue identificar”, destaca.