Inadimplência do aluguel sobe 3,22% em maio; veja quem mais atrasa

A taxa de inadimplência de aluguel no Brasil registrou leve alta em maio de 2026, fechando o período em 3,22%. O avanço representa um acréscimo de 0,04 ponto percentual em relação a abril (3,18%), mês que havia marcado o menor patamar do indicador em um ano. Os dados constam no Índice de Inadimplência Locatícia (IIL), apurado pela Superlógica com base em dados recolhidos de forma anônima de mais de 800 mil locatários.





Apesar da oscilação mensal positiva, o cenário de longo prazo aponta para estabilidade, com recuo de 0,11 ponto percentual no confronto com maio de 2025, quando a inadimplência estava em 3,33%. O comitê técnico do indicador recomenda cautela no acompanhamento de variáveis macroeconômicas, como inflação e taxas de juros, que afetam a capacidade de pagamento das famílias e o orçamento doméstico.





“O aumento ainda é pequeno e pode ser considerado como uma variação comum diante da instabilidade econômica que o país vive. Ainda é cedo para determinar uma tendência de alta, principalmente porque abril registrou o menor índice em um ano e o aumento observado em maio não foi expressivo. No entanto, o cenário exige cautela, afirma Manoel Gonçalves, diretor de negócios para imobiliárias do Grupo Superlógica.