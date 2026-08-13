6 cuidados para facilitar a rotina de crianças canhotas na escola

Cada criança encontra naturalmente uma maneira de posicionar a mão, o braço e o papel para escrever. Por isso, pais e professores devem evitar impor uma determinada forma. Além disso, ao escrever da esquerda para a direita, o canhoto tende a cobrir o próprio texto com a mão, o que pode levá-lo a dobrar o punho em formato de “gancho” ou inclinar excessivamente o corpo. Orientar a criança a posicionar a folha com uma leve inclinação para a direita facilita a visualização da escrita , reduz a fadiga no pulso e evita dores no pescoço e nos ombros.