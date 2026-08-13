Mulher fica ferida em acidente entre moto e caminhonete em Anchieta

Um carro e uma van permaneciam no local. Aos policiais, os motoristas relataram que a caminhonete seguia no sentido Guarapari quando realizou uma manobra de ultrapassagem pela contramão.
A van, que trafegava no sentido contrário, conseguiu desviar da caminhonete. A motociclista também tentou desviar, mas acabou atingindo o carro. Após a colisão, o motorista da caminhonete deixou o local e não foi localizado pela polícia. Os condutores do carro e da van estavam com a documentação regularizada e realizaram o teste do etilômetro, que apresentou resultado negativo.
Já a motociclista não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Segundo a PM, foi registrado um Auto de Infração de Trânsito (AIT) por dirigir veículo sem possuir habilitação.